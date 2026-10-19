Un pêcheur remonte dans ses filets un requin tombé d'un cargo avec près de 5 millions de Lego en 1997 : 27 ans plus tard, le jouet part à 490 euros aux enchères

En 1997, un cargo perd près de 5 millions de Lego en mer. Près de 30 ans après, des pieuvres et des requins en plastique refont encore surface.

En août 2024, Richard West remonte ses filets à 32 kilomètres au sud de Penzance, en Cornouailles. Ce pêcheur de Plymouth, 35 ans, y découvre un petit requin gris en plastique. Il le reconnaît tout de suite. Enfant, il avait les mêmes dans son bateau pirate Lego.

Ce jouet a passé 27 ans au fond de la mer. Il fait partie des 51 800 requins Lego tombés d'un cargo en 1997. C'est le premier jamais signalé.

Une vague qui couche le navire à 60 degrés

Le 13 février 1997, le porte-conteneurs Tokio Express fait route de Rotterdam vers New York. À une trentaine de kilomètres de Land's End, la pointe ouest de la Cornouailles, une vague scélérate le frappe de plein fouet. Son capitaine parlera d'un phénomène qui n'arrive qu'une fois par siècle. Le navire penche de 60 degrés d'un côté, puis de 40 degrés de l'autre.

Au total, 62 conteneurs passent par-dessus bord. L'un d'eux est rempli de Lego. Le manifeste du navire en recense 4 756 940, dont 3 178 807 assez légers pour flotter.

Des pieuvres, des palmes et des bouteilles de plongée

Ironie du sort, une grande partie de la cargaison avait la mer pour thème. Le conteneur renfermait 97 500 bouteilles de plongée, 4 200 pieuvres noires, des gilets de sauvetage, des palmes, des fusils harpons, des algues en plastique et 33 941 dragons.

Dans les mois qui suivent, les promeneurs ramassent les pièces les plus légères sur les plages du sud-ouest de l'Angleterre. Tracey Williams commence sa collection dès 1997, en famille, dans le sud du Devon. En 2010, elle s'installe en Cornouailles. À sa première balade sur la plage, elle retombe sur des Lego du naufrage.

Elle crée alors le projet Lego Lost at Sea, qui recense chaque découverte. Des pièces ont été signalées au Pays de Galles, en Irlande, sur l'île de Man, dans les îles Anglo-Normandes et jusqu'en Norvège. Les pieuvres restent les trophées les plus convoités. En 2024, un adolescent de 13 ans en avait déniché une sur une plage de Cornouailles, après deux ans de recherches.

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Les requins, eux, ont coulé

Les requins, eux, sont trop lourds pour flotter. Le conteneur en transportait 22 200 gris foncé et 29 600 gris clair. Tracey Williams l'explique (propos traduits de l'anglais) :

Les requins coulent, ce qui explique pourquoi on en a retrouvé si peu. Il y en a probablement plus de 50 000 qui reposent encore sur le fond marin, certains finissent sur le rivage, d'autres partent vers des eaux plus profondes.

Après la prise de Richard West, un deuxième requin a refait surface. Cette fois, c'est Andrea Hunt qui l'a ramassé sur une plage de St Ives.

Jusqu'à 1 300 ans dans l'océan

Combien de temps ces jouets vont-ils encore dériver ? En 2020, des chercheurs de l'université de Plymouth ont analysé 50 pièces de Lego abîmées, ramassées sur les plages du sud-ouest de l'Angleterre, notamment par les bénévoles de Lego Lost at Sea. Ils les ont pesées et comparées à des pièces neuves achetées dans les années 1970 et 1980.

Leur estimation, publiée dans la revue Environmental Pollution, donne le vertige. Une brique Lego pourrait résister entre 100 et 1 300 ans en mer. Les pièces étudiées étaient lissées et décolorées. Certaines s'étaient fissurées ou fragmentées, signe qu'elles peuvent aussi finir en microplastiques.

Le requin de Richard West, lui, a quitté l'eau pour de bon. Surnommé Sharky, il a été mis aux enchères le 30 octobre 2025 à Plymouth. Estimé entre 57 et 114 euros, il a été adjugé 490 euros à un collectionneur néerlandais. Le pêcheur a partagé la somme entre Cancer Research UK et la Fishermen's Mission, une association qui vient en aide aux pêcheurs.

Source : Université de Plymouth & Live Science