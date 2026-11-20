Alors qu’une immense ceinture d’algues brunes traverse l’Atlantique, les scientifiques tirent la sonnette d’alarme.

Que se passe-t-il dans l’océan Atlantique ?

Vous l’ignorez peut-être, mais une ceinture gigantesque d’algues brunes est visible depuis l’espace, tant elle s’étend sur une distance impressionnante.

Si ce phénomène intrigue la communauté scientifique, il pourrait avoir de lourdes conséquences sur la biodiversité marine, rapporte le magazine Futura.

Une immense ceinture d’algues brunes traverse l’Atlantique

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les chiffres ont de quoi donner le tournis. Ce ruban est composé de 37,5 millions de tonnes de sargasses, selon des données satellites recueillies en mai 2025.

Ces organismes flottent à la surface et se déplacent au gré des courants marins. En 2025, cette vaste concentration s’étirait alors de l’Afrique de l’Ouest jusqu’au golfe du Mexique, sur une distance record de 8 850 km.

Il semblerait que cette ceinture d’algues ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon les données de la NASA, les satellites ont détecté en juin 2026 le deuxième plus gros volume de sargasses jamais observé dans l’Atlantique.

Elle prolifère à la vitesse de l’éclair

C’est justement cette prolifération qui inquiète les experts. Et pour cause : il y a quinze ans, cette bande XXL n’avait pas encore fait son apparition.

Avant cela, les algues brunes se concentraient dans la mer des Sargasses, une zone de l’océan Atlantique Nord.

La Grande Ceinture de Sargasses de l’Atlantique a été observée pour la première fois en 2011. Depuis, elle ne cesse de s’agrandir, selon une étude parue dans la revue Harmul Alagae.

Crédit Photo : Wikimédia

Menés par des chercheurs du Harbor Branch Oceanographic Institute de la Florida Atlantic University, ces travaux scientifiques s’intéressent de près à ce phénomène. Comment une telle concentration d’algues a-t-elle pu se former en si peu de temps ?

Dans les grandes lignes, les scientifiques expliquent que les algues se multiplient grâce à la hausse des nutriments dans l’eau. Les vents et les courants marins les dispersent ensuite et les regroupent, formant ainsi une nappe gigantesque.

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Une menace pour la biodiversité

Les sargasses contribuent à la préservation des écosystèmes marins. Elles sont d’ailleurs classées comme habitat essentiel par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), soulignent nos confrères.

Ces algues servent d’abri à des centaines d’espèces aquatiques, comme les poissons, les tortues marines ou encore les mollusques.

Le hic ? Leur prolifération menace désormais la biodiversité. Comment ? En s’échouant sur le sable, les sargasses se décomposent et libèrent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique. Dans un autre contexte, une microalgue toxique à Biarritz a également entraîné une interdiction de baignade.

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Ce phénomène peut ainsi créer des zones mortes, ce qui endommage les récifs coralliens. Ce n’est pas tout. Ces tapis d’algues libèrent aussi du méthane et d’autres gaz à effet de serre, alimentant le réchauffement climatique.

Pour limiter les dégâts, les experts recommandent une surveillance internationale et la mise en place de meilleurs modèles de prévision. Ils préconisent également de réduire les apports de nutriments dans l’océan.