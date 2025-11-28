Black Friday 2025 : jusqu'à 70% de réduction sur le reconditionné avec Back Market !

Le Black Friday marque un tournant dans les habitudes de consommation des Français. On dit stop aux achats impulsifs, maintenant place à la stratégie et à la consommation plus responsable ! Cette année encore, Back Market confirme sa position de leader sur le reconditionné avec des offres pouvant atteindre 70% sur les produits high-tech, tout en garantissant la qualité des produits. Et si vous êtes déjà à la recherche de vos cadeaux de Noël (ou simplement pour vous faire plaisir), faites confiance à Back Market !

Le Black Friday : un temps fort ancré dans les habitudes des Français

Il est devenu un rendez-vous incontournable du calendrier commercial français. Le Black Friday, originaire des États-Unis et du Canada, est un événement commercial d'une journée qui se déroule donc un vendredi, le lendemain de Thanksgiving. Aujourd'hui, ce temps fort commercial s'est exporté à l'internationale et s'étend sur plus d'une journée, presque une semaine pour certaines marques ! D'ailleurs, les Français sont friands de cette journée puisqu'ils attendent avec impatience cette période pour valider leurs achats, d'autant plus en matière de reconditionné.

La preuve : Back Market France enregistre une hausse de 30% des ventes pendant la période du Black Friday, se hissant dans le top 3 des marchés mondiaux de la plateforme, juste derrière l'Angleterre et les USA. Plus révélateur encore : plus d'un Français sur deux fait le choix assumé du reconditionné aujourd'hui, y compris pour faire des cadeaux à ses proches. Un vrai changement de mentalité qui illustre parfaitement cette mutation des codes de consommation.

Jusqu'à 70% d'économies : le reconditionné fait ses preuves

Un des premiers arguments pour acheter des produits reconditionnés, c'est bien évidemment pour faire des économies. Avec des réductions pouvant atteindre presque 70% par rapport au prix du neuf, le Black Friday chez Back Market permet aux consommateurs de s'offrir (et d'offrir) des produits premium de façon accessible. Console de dernière génération, aspirateur Dyson ou encore iPhone 15... Ces produits deviennent soudainement à portée de budget.

Mais l'attractivité du reconditionné, ce n'est pas seulement son prix. Back Market garantit la qualité de ses produits qui sont testés, vérifiés et certifiés pour rassurer les acheteurs les plus exigeants. Tous les appareils offrent les mêmes performances que le neuf avec une garantie de ne pas se ruiner. Cette confiance retrouvée entre les consommateurs et le reconditionné explique pourquoi il s'invite même sous le sapin de Noël. Aujourd'hui, consommer responsable rime aussi avec plaisir !

Black Friday 2025 : les produits reconditionnés stars chez Back Market

Sans surprise, l'univers Apple domine largement les recherches et les ventes pendant le Black Friday sur les sites de reconditionnés, notamment chez Back Market. Et l'iPhone 15 Pro Max est en tête avec une progression spectaculaire de 202% en 2024 ! Les derniers modèles comme l'iPhone 16 Pro Max séduisent également les acheteurs en recherche du meilleur rapport qualité-prix, tandis que l'iPhone 13 Pro Max reste la valeur sûre pour ceux qui privilégient l'accessibilité sans compromis sur la performance.

Les iPhones font toujours partie des produits les plus recherchés sur Back Market pendant le Black Friday ! Crédit : Back Market

Mais la grande nouveauté de cette année 2025 réside surtout dans la diversification des produits les plus recherchés ! Au-delà des smartphones qui font partie de l'ascension du reconditionné, les consommateurs se tournent vers d'autres catégories, comme le gaming : la PlayStation 5 ou encore la Nintendo Switch figurent parmi les favoris. Parfait pour les gamers qui veulent s'équiper à moindre coût !

Mais plus surprenant : c'est Dyson qui fait son entrée dans le top 20 des produits les plus recherchés, marquant aussi l'extension du marché du reconditionné vers l'électroménager et les équipements du quotidien. On retrouve aussi la Friteuse Ninja SL400. Une tendance qui confirme donc bien que le reconditionné s'étend bien au-delà des téléphones. Tech, gaming et maison : tous les univers sont concernés.

La marque Dyson entre dans le top 20 des produits les plus recherchés pendant le Black Friday. Crédit : Back Market.

Comment profiter du Black Friday sur Back Market ?

Pour tirer le meilleur parti de ce temps fort commercial, l'anticipation reste la clé. Alors c'est la période idéale pour acheter vos cadeaux de Noël ! Sur Back Market, les offres du Black Friday sont en ligne jusqu'au 2 décembre pour profiter des meilleurs prix sur de nombreux produits reconditionnés.

Ne ratez plus ces occasions en or !