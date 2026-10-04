Ce petit point vert en haut de votre téléphone a valu une plainte à Instagram : voici ce qu'il signifie vraiment

Orange pour le micro, vert pour la caméra : ce voyant apparu avec iOS 14 signale qu'une application les utilise. Voici comment savoir laquelle.

Il apparaît sans prévenir, tout en haut de l'écran, près de la batterie ou du réseau : un minuscule point vert, parfois orange. Beaucoup de propriétaires de smartphone l'ont déjà remarqué sans savoir ce qu'il voulait dire. Il s'agit pourtant d'un signal de confidentialité : il indique qu'une application utilise, à cet instant précis, votre caméra ou votre micro.

Apple l'a introduit sur l'iPhone avec iOS 14, en 2020. Google a suivi l'année suivante avec Android 12. Et avant même la sortie officielle d'iOS 14, ce petit voyant avait déjà mis dans l'embarras l'une des applications les plus utilisées au monde.

Orange pour le micro, vert pour la caméra

Sur iPhone, la couleur du point donne une information précise. Un point orange signifie qu'une application se sert du microphone, sans la caméra. Un point vert signifie que la caméra est active, seule ou accompagnée du micro. L'assistance Apple le résume ainsi :

Un voyant vert signifie que l'appareil photo ou l'appareil photo et le microphone sont utilisés par une app sur votre iPhone.

Si l'option « Différencier sans couleur » est activée dans les réglages d'accessibilité, le point orange prend la forme d'un petit carré orange, pour rester repérable par les personnes qui distinguent mal les couleurs.

Sur Android, le code est plus simple : un seul voyant vert, qui s'allume aussi bien pour la caméra que pour le micro. Google impose ce fonctionnement à tous les fabricants depuis Android 12. Le voyant doit toujours apparaître au même endroit, dans la barre d'état, et aucune application ne doit pouvoir le masquer.

Le principe rappelle le petit témoin lumineux qui s'allume à côté de la webcam d'un ordinateur portable. Sauf qu'ici, il n'y a pas de diode : c'est le système du téléphone qui affiche le signal à l'écran.

L'été où ce point a mis Instagram dans l'embarras

En juillet 2020, iOS 14 n'est encore disponible qu'en version test. Plusieurs utilisateurs remarquent alors quelque chose d'étrange : le point vert s'allume pendant qu'ils font simplement défiler leur fil Instagram, sans prendre de photo ni filmer. En ouvrant le centre de contrôle, c'est bien le nom de l'application qui apparaît.

Interrogé par le site américain The Verge, un porte-parole d'Instagram a parlé d'un bug, lié au fait que l'appareil photo de l'application est accessible d'un simple glissement depuis le fil :

Nous n'accédons à votre caméra que lorsque vous nous le demandez, par exemple lorsque vous faites glisser le fil vers l'appareil photo.

L'entreprise assurait aussi qu'aucun contenu n'était enregistré dans ces situations. L'explication n'a pas suffi à tout le monde. En septembre 2020, une utilisatrice américaine a déposé plainte devant un tribunal fédéral de San Francisco contre Facebook, maison mère d'Instagram, accusant l'application d'accéder à la caméra sans que les utilisateurs l'aient sollicitée. Le même été, les nouvelles alertes d'iOS 14 avaient aussi révélé que TikTok, LinkedIn ou Reddit consultaient le presse-papiers des iPhone.

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Comment savoir quelle application l'a allumé

Sur iPhone, impossible d'appuyer sur le point pour en savoir plus. Il faut ouvrir le centre de contrôle, en balayant l'écran depuis le coin supérieur droit. Un message apparaît en haut et indique quelle application utilise ou vient d'utiliser la caméra ou le micro.

Sur Android, il suffit de faire glisser la barre de notifications vers le bas puis de toucher le voyant. Le système affiche le nom de l'application en cours d'utilisation, ainsi que celles qui s'en sont servies dans les 15 dernières secondes, avec un raccourci vers la page des autorisations.

Pour couper un accès, direction les réglages. Sur iPhone, il faut aller dans Réglages, puis Confidentialité et sécurité, puis Appareil photo ou Micro : la liste des applications ayant demandé l'accès s'affiche, avec un interrupteur pour chacune. Sur Android, le gestionnaire d'autorisations se trouve dans les paramètres de confidentialité, et des boutons dans les réglages rapides permettent de bloquer la caméra et le micro pour tout le téléphone.

Quand faut-il vraiment s'inquiéter ?

Dans l'immense majorité des cas, le point confirme simplement une action que vous avez lancée. Un appel, un message vocal, une dictée, Siri, une visio ou une photo prise dans une application de réseau social suffisent à l'allumer. Un point orange pendant un coup de fil est donc tout à fait normal.

Le signal mérite davantage d'attention lorsqu'il apparaît alors que vous n'utilisez rien qui justifie la caméra ou le micro, par exemple sur l'écran d'accueil ou dans une application de lecture. Le bon réflexe consiste alors à identifier l'application en cause, puis à se demander si elle a une raison valable d'accéder à ces capteurs. Une lampe torche ou un jeu qui réclame le micro doit éveiller les soupçons.

Si l'usage semble injustifié, retirez l'autorisation dans les réglages. Si l'application vous paraît douteuse ou que vous ne vous souvenez pas l'avoir installée, le plus simple reste de la supprimer. Pensez aussi à mettre à jour votre téléphone : sur un iPhone comme sur un Android, les applications doivent de toute façon demander votre accord avant d'utiliser la caméra ou le micro pour la première fois.

Source : Assistance Apple & Android Open Source Project