Il paie moins de 3 euros une veste jaune dans un bac de friperie : six mois plus tard, Sotheby's la vend plus de 78 000 euros

Repérée dans un bac Goodwill près de Portland, la veste d'échauffement de Wilt Chamberlain a été authentifiée par photos, puis vendue après 48 enchères.

Quinn Brown, 19 ans, a payé moins de 3 euros une veste jaune à manches courtes trouvée dans un bac de friperie près de Portland, dans l'Oregon. Le 20 juillet 2026, Sotheby's l'a vendue plus de 78 000 euros : elle avait été portée par Wilt Chamberlain, légende des Los Angeles Lakers, pendant la finale NBA de 1972.

L'achat remonte à janvier. Ce jour-là, le jeune homme fait sa tournée habituelle au Goodwill Outlet de Hillsboro, un magasin de l'association Goodwill où les vêtements d'occasion s'entassent en vrac dans de grands bacs.

Un autre client venait de la reposer

Quinn Brown n'est pas un chineur du dimanche. Depuis environ trois ans, il revend en ligne des vêtements d'occasion. Jusque-là, sa plus belle vente était un tee-shirt du label Sub Pop Records, parti pour environ 220 euros.

Ce jour de janvier, il voit quelqu'un rejeter la veste sur le tas. Il la ramasse aussitôt. Le vêtement porte un écusson des Lakers.

Il mène ensuite l'enquête. Il trouve sur Google une photo de Wilt Chamberlain vêtu d'une veste semblable. Les coutures de l'écusson des Lakers correspondent à celles du cliché. Il compare aussi ses mesures avec celles d'un autre maillot ayant appartenu au joueur : elles concordent presque.

Sotheby's le contacte après une simple photo

Le jeune revendeur publie une photo de sa trouvaille sur les réseaux sociaux. Sotheby's la remarque et le contacte. Il accepte de confier la veste à la maison de ventes.

Ses experts mènent leur propre vérification par comparaison de photos d'époque. Leur conclusion : Chamberlain portait cette veste d'échauffement pendant la finale de 1972, celle qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la série. Sotheby's estime alors le lot entre 131 000 et 219 000 euros.

La vente en ligne se clôt le lundi 20 juillet, peu avant 16 heures, heure de Portland. Après 48 enchères, la veste part à plus de 78 000 euros. C'est bien en dessous de l'estimation, mais plus de 29 000 fois le prix payé au Goodwill.

J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance.

Ces mots de Quinn Brown ont été recueillis par l'agence Associated Press (traduction de l'anglais).

Un maillot du même joueur vendu 4,6 millions d'euros

Le prix peut sembler modeste face à l'estimation de départ. Il se comprend mieux à la lumière d'un précédent. En septembre 2023, Sotheby's avait vendu à New York le maillot porté par Chamberlain lors du cinquième match de cette même finale, le 7 mai 1972, pour plus de 4,6 millions d'euros. Ce soir-là, le pivot avait signé 24 points et 29 rebonds, et les Lakers avaient battu les Knicks de New York 114 à 100 pour remporter le titre.

Wilt Chamberlain n'est pas n'importe quel joueur. Membre du Hall of Fame, il a joué en NBA de 1959 à 1973 et remporté deux titres, avec les Philadelphia 76ers en 1967 puis avec les Lakers en 1972. Il détient toujours le record du nombre de points marqués en un seul match : 100, en 1962.

Quant à Quinn Brown, il ne compte pas tout dépenser. Il prévoit de mettre de côté l'argent de la vente, avec l'espoir de pouvoir prendre sa retraite plus tôt.

Source : Associated Press & KPTV