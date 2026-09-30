Cette agence funéraire propose une “danse du souvenir” au moment de porter le cercueil du défunt

En France, l’agence Lexy Funéraire propose aux familles de faire une petite chorégraphie au moment de porter le cercueil, sur une musique choisie par les proches. De quoi mettre du baume au coeur.

Les enterrements sont toujours des moments très tristes et il peut être difficile d’apporter un peu de joie et de gaieté lors de ces événements. Pour cette raison, une entreprise de pompes funèbres a eu une idée. Il s’agit de l’agence Lexy Funéraire, située à Lexy en Meurthe-et-Moselle.

Cette agence propose de faire une “danse du souvenir” au moment de porter le cercueil du défunt. Une option qui a pour but d’aider les proches dans ce moment douloureux, tout comme l’application de ce Breton destinée aux familles endeuillées.

Une danse avec le cercueil

Si la famille le souhaite, elle peut choisir une musique sur laquelle les membres des pompes funèbres feront des petits pas de danse quand ils porteront le cercueil sur leurs épaules.

“Et si le dernier hommage pouvait se danser ? Chez Lexy Funéraire, nous continuons à casser les codes tranditionnels du funéraire pour proposer des hommages qui ressemblent vraiment à ceux que nous accompagnons”, indique la compagnie sur son compte Instagram.

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“Un bel hommage au défunt”

N’importe quelle musique peut être choisie, allant de l’accordéon au hard-rock, des chansons françaises aux tubes de Michael Jackson. Cette pratique est notamment répandue dans certains pays d’Afrique ou aux Antilles.

“On essaie de l’intégrer en France car on a une vision du funéraire différente de nos confrères. Il faut avoir la force de pouvoir le faire, avoir l’envie, être à l’aise, et avoir un minimum de rythme pour être dans le tempo de la musique, afin que ce soit esthétique, et ainsi rendre un bel hommage au défunt. De par ces attentions, les familles sont très touchées, soulagées. Cela les aide à démarrer leur deuil, parce que la cérémonie s’est bien passée, on a fait honneur”, a expliqué Rudy De Angelis, maître de cérémonie chez Lexy Funéraire.

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Des attentions originales

Pour le moment, seules quatre familles ont choisi cette option. En plus de cela, l’agence funéraire offre d’autres possibilités originales. Lors du transport du cercueil au lieu des obsèques, un arrêt peut être effectué devant le domicile de la personne décédée. Des paillettes peuvent être lancées sur le cercueil plutôt que des fleurs.

L’agence propose également d’organiser un lâché de ballons blancs sur lesquels chaque membre aura inscrit un message. Des applaudissements peuvent aussi remplacer la traditionnelle minute de silence, et cette option a déjà été choisie par 40% des familles.

Des petites attentions originales qui permettent de mettre du baume au coeur aux familles dans ces moments difficiles.