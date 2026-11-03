Ils se promènent sur une plage néerlandaise au lendemain du Nouvel An : ce ne sont pas des coquillages qui les attendent sur le sable

Au lendemain du Nouvel An, des touristes se promenaient sur une plage quand ils ont remarqué qu’elle était couverte de chaussures et d’objets en tout genre.

Beau Oldenburg et Ritzo ten Cate étaient en vacances sur l’île néerlandaise de Terschelling pour le Nouvel An de l’année 2019. Alors qu’ils se promenaient sur une plage de l’île, ils ont fait une curieuse découverte.

En effet, la plage était jonchée de centaines de chaussures échouées sur le rivage. Si cette découverte a d’abord amusé le couple, il a ensuite compris que la situation était plus grave qu’elle n’en avait l’air.

“Au début, on a trouvé ça drôle. J’ai même trouvé une paire de sandales à ma taille et je les ai gardées. Mais nous avons alors réalisé que c’était en réalité une catastrophe”, a déclaré Beau Oldenburg à CNN.

342 conteneurs perdus en mer

Ces chaussures provenaient du cargo MSC Zoe, l’un des plus grands cargos au monde, qui a perdu 342 conteneurs maritimes dans la mer du Nord, près de l’île de Borkum. Le bateau a été victime de conditions météorologiques difficiles qui lui ont fait perdre sa cargaison. Au total, 21 conteneurs se sont échoués sur les îles néerlandaises de Vlieland, Terschelling et Ameland.



Crédit photo : @ritzotencate / X

En remontant sur la plage, le couple a découvert une multitude de déchets en tout genre comme des chaussures, des pièces de voiture, des chaises, des coussins et même des meubles Ikéa.

Des produits chimiques toxiques

Certains conteneurs étaient soupçonnés de contenir des produits chimiques toxiques, ce qui fait de cet incident l’un des plus graves de ce genre. Avec l’aide d’autres touristes et habitants locaux, Beau Oldenburg et Ritzo ten Cate ont aidé les autorités locales de nettoyage à évacuer les déchets. Des centaines de personnes se sont regroupées dans ce but.

Crédit photo : @ritzotencate / X

Les autorités ont demandé au public de ne pas toucher les conteneurs en raison des matières toxiques qu’ils pouvaient contenir. En effet, certaines boîtes pouvaient abriter des peroxydes organiques, susceptibles de provoquer des irritations. Un sac de 25 kg de peroxyde organique a notamment été retrouvé sur le rivage.

La plage jonchée d’objets insolites

D’autres personnes ont trouvé des objets insolites sur la plage comme des petites voitures, des téléviseurs à écran plat, des congélateurs, des chaises Ikéa, des puces électroniques et énormément de chaussures. De nombreux chasseurs de trésors se sont déplacés dans le but de faire une belle trouvaille.

Le MSC Zoe est quant à lui resté à quai à Bremerhaven, en Allemagne, et une enquête a été menée pour déterminer les causes de l’accident du cargo.