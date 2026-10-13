« Elle est restée 20 heures en mer » : une passagère saute d'un paquebot au large de la Grèce pour débarquer

Au large de la Grèce, une femme a décidé de sauter d’un paquebot alors qu’elle voulait débarquer. Elle a survécu pendant 20 heures dans la mer.

Le paquebot Odyssey of the Seas, de la compagnie Royal Caribeean Cruises, propose de nombreuses croisières dans la mer Méditerranée et la mer Ionienne, au large de la Grèce. Un transport a eu lieu ce samedi 10 octobre, mais tout ne s’est pas passé comme l’équipage l’espérait.

En effet, une femme âgée de 44 ans voulait débarquer du navire alors que ce dernier était encore sur l’eau. Cependant, elle n’a pas voulu attendre et a sauté dans la mer Ionienne.

Des recherches pour la retrouver

Contrairement à cette fillette qui est tombée d’un navire lors d’une croisière Disney avant d'être sauvée par son père, cette femme salvadorienne a délibérément sauté dans l’eau. Dès sa disparition, une alerte a été lancée pour la retrouver.

Des garde-côtes, un hélicoptère de la marine ainsi que d’autres navires à proximité ont été déployés sur la zone de sa disparition. Comme le rapporte La Voix du Nord, l’Odyssey of the Seas a également participé aux recherches.

20 heures en pleine mer

La femme a finalement été retrouvée et a été secourue par les garde-côtes grecs. C'est une chance qu'elle ait survécu car en automne, la température de l'eau chute entre 18 et 22 degrés. En plus de cela, elle est restée cramponnée à sa bouée pendant 20 heures, sans manger ni boire, et aurait pu mourir de fatigue, de noyade ou de déshydrataion.

“Elle est restée 20 heures en mer”, a indiqué l’officier des garde-côtes.

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Une évaluation psychiatrique demandée

Lorsque la femme a été repérée, elle se trouvait dans une bouée de sauvetage, était en vie et pleinement consciente. Elle a été prise en charge au port de Katakolo et conduite à l’hôpital dans la ville voisine de Pyrgos.

Elle va suivre des examens ainsi qu’une évaluation psychiatrique, ordonnée par un procureur local, afin d’en savoir plus sur les circonstances de cet incident.