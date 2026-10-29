Il achète le dernier cheeseburger vendu avant que McDonald's ne ferme en Islande pour voir s'il pourrit : plus de 15 ans plus tard, il est toujours intact

En achetant l’ultime cheeseburger vendu par McDonald’s en Islande en 2009, un client voulait mener une expérience insolite.

Bon appétit bien sûr !

Si certains aliments se décomposent à la vitesse de l’éclair, comme certains fruits ou légumes, d’autres restent intacts, à l’image de ce cheeseburger made by McDonald’s acheté il y a plus d’une décennie.

Il achète le dernier cheeseburger du McDonald’s d’Islande

Pour comprendre cette histoire pour le moins insolite, il faut remonter en 2009, en Islande. À l’époque, ce pays nordique était plongé dans une grave crise économique, qui a entraîné la fermeture des restaurants McDonald’s. Les fast-foods avaient ouvert leurs portes seize ans plus tôt.

Le 30 octobre 2009, la veille du jour où le géant de la restauration rapide devait définitivement fermer boutique sur le territoire, un homme prénommé Hjörtur Smárason s’est rendu dans l’un des derniers établissements au logo M jaune encore ouverts.

Sur place, il s’est offert un ultime cheeseburger avec des frites. Contre toute attente, il ne voulait pas les manger, mais en faire une expérience culinaire.

« J’ai décidé de l’acheter pour la valeur historique qu’il représentait », avait expliqué ce responsable en communication dans une entreprise spécialisée dans le tourisme spatial, cité par l’AFP.

Avant d'ajouter :

« J’avais entendu dire que la cuisine de McDonald’s ne se décomposait jamais alors je voulais en avoir le cœur net ».

Il reste intact pendant plus de 10 ans

Pour mener à bien cette expérimentation, Hjörtur Smárason a conservé son repas dans son garage, emballé dans un sac en plastique. Mais il a vite oublié qu’il l’avait laissé là.

Les mets sont restés ainsi pendant trois ans, jusqu’à ce que l’Islandais se souvienne de leur existence. Ce qu’il a alors découvert l’a laissé sans voix.

Crédit Photo : Capture d'écran / YouTube

Selon ses propres mots, il avait l’impression d’avoir acheté le burger et les frites « il y a à peine quinze minutes ». C’est dire à quel point les deux semblaient bien conservés, sans trace de moisissure.

Face à cette situation, il a confié le plat au Musée national d’Islande. Celui-ci a ensuite été prêté un temps à un hôtel de la capitale, Reykjavik, rapporte Gulf News.

Il est depuis exposé sous cloche dans une vitrine à Snotra House, une auberge de jeunesse située à Thykkvibaer, dans le sud de l’Islande. De quoi attirer les plus curieux !

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Pourquoi il ne pourrit pas ?

Pour rendre cette observation accessible à tous, une caméra a été placée, en 2015, dans la boîte renfermant le cheeseburger le plus célèbre de la planète.

Les images retransmises en direct sur internet permettaient alors de suivre son évolution. Plus de quinze ans après son achat, le repas a l’air figé dans le temps. Selon le gérant de l’hôtel, le direct a enregistré jusqu’à 400 000 connexions quotidiennes.

Qu’en est-il aujourd’hui ? En 2025, le propriétaire de l’auberge a donné des nouvelles du burger. Il avait alors indiqué que celui-ci était toujours intact et qu’il comptait mettre en place un nouveau live. Au moment où nous écrivons ces lignes, le suivi en direct ne fonctionne pas.

Une chose est sûre : la conservation du cheeseburger ne relève pas de la science-fiction, mais d’une question d’humidité. En 2013, McDonald’s avait livré une explication à ce phénomène.

La chaîne avait indiqué que « pour se décomposer, il faut certaines conditions, en particulier l’humidité ». Préservé sous cloche et en l’absence d’humidité suffisante, le burger est comme protégé du développement des bactéries. Résultat : sa décomposition est peu probable.

Une explication partagée par Björn Adalbjörnsson, maître de conférences à la faculté des sciences de l’alimentation et de la nutrition de l’université d’Islande.

« Sans humidité, les aliments vont tout simplement se dessécher », avait-il ajouté.

Fin du mystère !