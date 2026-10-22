Ils testaient un détecteur de métaux, le fermier leur a tendu un vieux seau sans croire à des pièces : cinq ans plus tard, leur trésor est racheté près de 5,2 millions d'euros

En 2019, sept amis ont déterré 2 584 pièces d'argent dans un champ anglais. Le trésor le plus cher du Royaume-Uni est exposé près de la Tapisserie de Bayeux.

Ils étaient venus essayer un nouveau détecteur de métaux, et le fermier ne croyait même pas qu'ils avaient trouvé des pièces. Sept amis sont repartis de son champ anglais avec 2 584 pennies d'argent frappés il y a plus de 950 ans : le trésor le plus cher jamais enregistré au Royaume-Uni, acquis pour près de 5,2 millions d'euros.

Depuis le 10 septembre 2026, des pièces de ce trésor sont exposées au British Museum, à Londres, à côté d'un chef-d'œuvre conservé en France : la Tapisserie de Bayeux, revenue en Angleterre pour la première fois depuis près de mille ans.

Un vieux seau pour ramasser le trésor

L'histoire commence le 26 janvier 2019 dans la Chew Valley, une vallée du Somerset proche de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Adam Staples, commissaire-priseur spécialisé dans les monnaies rares, y passe le week-end avec sa compagne de l'époque, Lisa Grace, et cinq amis qu'ils initient à la détection. Une pièce sonne, puis une deuxième, puis une troisième. Adam Staples comprend que le champ cache quelque chose d'exceptionnel.

Le propriétaire du terrain reste de marbre. Le détectoriste a beau lui parler de la bataille d'Hastings, l'agriculteur ne croit même pas que ces fragments de métal soient des pièces. Il va leur chercher un vieux seau et leur dit de continuer. Au total, 2 584 pennies d'argent sortent de la terre.

Harold et Guillaume dans le même magot

Ces pièces ont été frappées entre 1066 et 1068, au moment de la conquête normande. Un peu plus de la moitié portent l'effigie de Guillaume le Conquérant, le duc de Normandie devenu roi d'Angleterre. Les autres montrent Harold II, le dernier roi saxon couronné, tué à Hastings. Selon les spécialistes, le magot aurait été enterré pour être mis à l'abri pendant les révoltes du sud-ouest contre le nouveau roi.

Certaines pièces mélangent l'ancien et le nouveau motif sur leurs deux faces. D'après les experts, le monnayeur évitait ainsi de payer la taxe pour obtenir le dessin à jour, alors que la fausse monnaie pouvait coûter une main. Gareth Williams, conservateur au British Museum, estime que ce trésor permettait d'acheter un troupeau de plus de 500 moutons.

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Cinq ans d'attente avant de toucher l'argent

Au Royaume-Uni, une telle découverte doit être déclarée. Le trésor devient alors propriété de l'État, qui le propose aux musées, et la récompense, alignée sur sa valeur de marché, est partagée entre les découvreurs et le propriétaire du terrain. Le magot est déclaré trésor en 2020, puis passe par cinq expertises entre début 2022 et fin 2023.

En octobre 2024, le South West Heritage Trust, une association caritative du Somerset, l'acquiert pour près de 5,2 millions d'euros, grâce surtout aux fonds de la loterie nationale britannique. La moitié revient à l'agriculteur, soit environ 2,6 millions d'euros. Les sept amis se partagent le reste, autour de 360 000 euros chacun. Adam Staples, 48 ans à l'époque, a résumé l'attente à l'Express & Star (propos traduits de l'anglais) :

C'est comme gagner au loto, mais sans pouvoir encaisser le ticket pendant cinq ans. [...] J'ai acheté une maison et je peux maintenant vivre sans crédit.

Il n'a pas rangé son détecteur pour autant et continue de prospecter.

À côté de la Tapisserie de Bayeux

Exposé une première fois au British Museum à partir du 26 novembre 2024, le trésor fait partie de l'exposition événement du musée, ouverte jusqu'au 11 juillet 2027. Il y accompagne la Tapisserie de Bayeux, prêtée pendant la rénovation de son musée normand. La broderie de 70 mètres, qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume, y est présentée à plat pour la première fois.

Les pièces reprendront ensuite le chemin du Somerset. Une partie sera montrée au musée des thermes romains de Bath de janvier à mars 2027, avant une exposition au Museum of Somerset, à Taunton, à partir du printemps 2027. Une galerie permanente doit y être aménagée pour ces pennies ramassés dans un vieux seau.

Source : The New York Times (The Boston Globe) & British Museum