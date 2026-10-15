1 432 kilos, 136 de plus que le record battu une semaine plus tôt : cette citrouille est la plus lourde jamais pesée sur Terre

Dans le Rhode Island, Ron Wallace a pesé une citrouille de 1 432 kilos, soit 136 kilos de plus que le record du monde établi une semaine avant en Angleterre.

Le 10 octobre 2026, la balance de Frerichs Farm, à Warren, dans le Rhode Island, s'est arrêtée sur 1 432 kilos. Aucune citrouille n'avait jamais atteint ce poids. Celle de Ron Wallace dépasse de 136 kilos le record du monde établi sept jours plus tôt en Angleterre.

La pesée a eu lieu lors du concours annuel des producteurs de citrouilles géantes du sud de la Nouvelle-Angleterre. Le peseur officiel, John Russo, a annoncé le chiffre. C'est la première citrouille à franchir la barre des 3 000 livres, soit 1 360 kilos, le seuil dont rêvent tous les cultivateurs.

Le Guinness World Records doit encore certifier ce poids. Ron Wallace assure à l'agence Associated Press être en contact avec l'organisme, qui lui a indiqué que son record était en bonne voie d'être validé.

Un record britannique tombé en sept jours

Jusque-là, le titre appartenait à Ian Paton. Le 3 octobre, ce pépiniériste du Hampshire avait présenté « Bagheera », baptisée d'après la panthère du Livre de la jungle, au concours de Wargrave, dans le Berkshire. Elle pesait 1 295,8 kilos. Plus lourde qu'un rhinocéros blanc, selon le Guinness World Records.

Pour l'obtenir, le Britannique a passé jusqu'à six heures par jour dans son potager pendant deux mois. Pendant les pics de chaleur, sa serre montait à 40 °C et ses plants recevaient jusqu'à 590 litres d'eau par jour. Il confiait alors au Guinness rêver d'une citrouille de 1 360 kilos. Un Américain l'a fait une semaine plus tard.

« L'endroit a explosé »

Ron Wallace n'en est pas à son coup d'essai. En 2012, il était devenu le premier à faire pousser une citrouille de plus de 900 kilos. En 2019, il signait un nouveau record avec un spécimen de 959 kilos. Il s'est lancé dans cette passion après avoir créé une entreprise de vente en ligne de matériel de jardinage.

Cette année, il a changé une chose. Pour la première fois, il a cultivé ses citrouilles sous serre, ce qui a fait une grande différence selon lui. L'été a été rude en Nouvelle-Angleterre. Le Rhode Island a connu le troisième mois de juin le plus chaud de son histoire. Providence a atteint 37 °C le 2 juillet, un record pour cette date, d'après The Weather Channel. La région a aussi subi une sécheresse persistante.

Il est reparti avec 3 100 euros. D'autres concours lui faisaient miroiter des primes bien plus grosses, jusqu'à 63 000 euros pour certains. Il a préféré peser sa citrouille près de chez lui, entouré des siens. Il raconte le moment de la pesée à l'AP (propos traduits de l'anglais) :

J'étais fou de joie, l'endroit a explosé.

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Jusqu'à 23 kilos de plus par jour

Ces géantes n'ont rien à voir avec les citrouilles d'Halloween. Une seule variété peut atteindre de tels poids, l'Atlantic Giant. Les cultivateurs pollinisent les fleurs à la main. Chaque plant porte plusieurs fruits, mais ils n'en gardent qu'un, pour que toute l'eau et tout le sucre de la plante y soient dirigés.

Au pic de croissance, une citrouille géante peut prendre entre 14 et 23 kilos par jour, surtout la nuit. Composée d'environ 90 % d'eau, elle réclame 300 à 380 litres d'arrosage quotidien en plein été. Il lui faut entre 120 et 160 jours pour arriver à maturité. Une vague de chaleur peut stériliser le pollen, un arrosage irrégulier peut fendre l'écorce, une gelée précoce peut tout arrêter.

Ron Wallace répète qu'il doit beaucoup aux autres cultivateurs, qui partagent leurs astuces sans compter. Au téléphone avec l'AP, il résume son monstre en une phrase :

Elle est vraiment énorme, ce fut un plaisir de la faire pousser.

Deux jours après sa pesée, le grand championnat de Half Moon Bay, en Californie, a sacré Travis Gienger pour la cinquième fois. Sa citrouille pesait 1 083 kilos, loin du nouveau record.

Source : Associated Press & Guinness World Records