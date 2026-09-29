Méconnaissable, il prend l'apparence de sa soeur pendant 8 ans pour échapper à la prison

Un homme arrêté pour trois braquages a réussi à échapper à la police turque pendant huit ans en se faisant passer pour sa soeur. Une transformation physique troublante.

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Le fugitif avant et après sa transformation physique

En 2010, en Turquie, un homme a été arrêté par la police pour avoir braqué trois établissements. Il a été condamné à de la prison et devait commencer à purger sa peine en 2018. Cependant, le criminel nommé Tuğrul Başar a réussi à s’échapper et a pris la fuite.

Il est resté en cavale pendant huit ans. Malgré les recherches actives de la police, il était introuvable.

Il se fait passer pour sa soeur

Il y a deux semaines, après huit ans de cavale, Tuğrul Başar a finalement été arrêté à Istanbul. Mais comment a-t-il fait pour passer incognito pendant si longtemps alors qu’il était activement recherché ?

Pendant tout ce temps, l’homme a utilisé une astuce imparable : il s’est fait passer pour sa soeur. Il a pris son apparence à chaque fois qu’il sortait, tout en habitant avec elle. Comme ce pizzaïolo qui était en réalité un mafieux en cavale depuis 16 ans, il a passé des années sans se faire arrêter.

Une transformation physique étonnante

La transformation physique de Tuğrul Başar est étonnante et aujourd’hui, certaines questions restent sans réponse. Comme l’indique RTL Info, on ne sait pas si l’homme a fait de la chirurgie pour ressembler à sa soeur ou s’il a simplement utilisé un déguisement, une perruque et du maquillage.

🚨 KADIN KILIĞINDA 8 YIL KAÇTI, KADIKÖY’DE YAKALANDI!

İstanbul’da hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Tuğrul Başar, polisin takibiyle yakalandı.

Şüphelinin tanınmamak için kadın kılığında gezdiği ve kız kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.… pic.twitter.com/hHbG2zJIah

— Halk TV (@halktvcomtr) September 7, 2026

La police a réussi à le retrouver en surveillant ses proches, notamment sa soeur. En effectuant des filatures, les forces de l’ordre ont remarqué que deux femmes vivaient au domicile de cette dernière, et qu’elles utilisaient la même identité quand elles sortaient. C’est ainsi qu’ils ont découvert la supercherie.

La suite après cette vidéo

Il se fait arrêter

Quand il s’est fait arrêter par la police, Tuğrul Başar a voulu faire croire qu’il n’était pas le fugitif activement recherché mais bien sa soeur, papiers d’identité à l’appui.

Cependant, il a été conduit au poste et les policiers ont analysé ses empreintes digitales, qui ont révélé sa vraie identité. Après huit ans de répit, Tuğrul Başar va finalement purger sa peine en prison.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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