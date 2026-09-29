Le cortège de mariage dégénère, les invités écopent de... 11 000 euros d'amende et 242 points de permis retirés

Un cortège de mariage a récemment dégénéré dans le Rhône et la police a dû intervenir. Au total, les invités ont écopé de près de 11 000 euros d’amende et 242 points de permis ont été retirés.

Ce samedi 26 septembre 2026, à Saint-Priest, dans le Rhône, un cortège de mariage a dérapé. Alors qu’ils paradaient dans les rues, des participants ont commis de nombreux débordements et la police a dû intervenir. Le bilan annoncé par le maire, Gilles Gascon, atteint 87 verbalisations, 10 945 euros d’amendes et un total de 242 points de permis.

Ces chiffres, rapportés notamment par Lyon Capitale et Radio SCOOP le 27 septembre, concernent l’ensemble des infractions relevées, et non une sanction individuelle. Les policiers municipaux et nationaux sont intervenus conjointement face aux perturbations provoquées par le passage du cortège. Quant aux points présentés comme retirés, leur retrait effectif suit une procédure distincte de la verbalisation.

Des voitures immobilisées et des passagers aux fenêtres

Comme le montre le maire Gilles Gascon, qui a publié une vidéo sur son compte Facebook, les invités ont multiplié les infractions. Sur les images, on peut voir une longue file de voitures immobilisées dans un flot ininterrompu de klaxons. Certains passagers se sont même détachés pour s’asseoir sur le rebord des fenêtres des voitures.

Ces comportements, en plus d’être dangereux, ont perturbé la circulation. Radio SCOOP décrit notamment une jeune fille assise à la fenêtre arrière d’un véhicule, téléphone à la main, tandis que des bruits de moteurs accompagnent la scène. Lyon Capitale rapporte également des blocages de circulation ayant conduit les forces de l’ordre à relever les infractions.

Le maire a réagi sur les réseaux sociaux :

« À Saint-Priest, les mariages sont les bienvenus, les incivilités et les comportements dangereux ne le sont pas », a affirmé le maire sur les réseaux sociaux.

87 procès-verbaux, mais pas nécessairement 87 personnes

Au total, la police a émis 87 procès-verbaux. Selon le bilan communiqué par Gilles Gascon, les sanctions représentent 10 945 euros d’amendes, soit près de 11 000 euros pour les participants concernés. Ce décompte porte sur les verbalisations : il ne permet pas de connaître le nombre exact de conducteurs sanctionnés, une même personne pouvant commettre plusieurs infractions.

Le total de 242 points doit lui aussi être compris comme un cumul concernant plusieurs permis. Il ne correspond ni à un nombre de permis retirés ni à une perte identique pour chaque automobiliste. Le bilan municipal rapporté par les médias locaux ne précise pas la répartition individuelle des sanctions.

Une autre distinction compte : les points ne disparaissent pas automatiquement du permis au moment où un policier dresse un procès-verbal. Comme l’explique Service Public, le retrait intervient lorsque l’infraction est établie, notamment par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire d’une amende majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation définitive. Les 242 points constituent donc ici le bilan annoncé par le maire, pas une vérification des soldes administratifs de chaque conducteur.

Le cumul est par ailleurs encadré. Service Public indique que plusieurs infractions commises simultanément entraînent généralement un retrait maximal de huit points par conducteur. Une exception à neuf points existe pour la conduite après usage de stupéfiants associée à l’alcool, sans qu’un tel comportement soit rapporté dans cette affaire. Additionner les barèmes d’infractions ne suffit donc pas toujours à déterminer le retrait finalement appliqué à une personne.

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Pourquoi les klaxons d’un mariage peuvent être sanctionnés

Le concert de klaxons décrit à Saint-Priest n’est pas un simple détail de l’intervention. En agglomération, rappelle Service Public, l’avertisseur sonore ne peut être utilisé qu’en cas de danger immédiat, par exemple pour éviter une collision avec un usager qui n’a pas vu arriver le véhicule. Célébrer une union ne correspond pas à cette situation.

L’usage abusif du klaxon expose généralement à une amende forfaitaire de 35 euros, le montant pouvant atteindre 150 euros. Ce tarif ne permet toutefois pas de reconstituer les sanctions de Saint-Priest : 87 amendes de 35 euros représenteraient 3 045 euros, bien moins que les 10 945 euros annoncés. Le bilan global ne fournit pas le détail des qualifications retenues pour chacun des procès-verbaux.

Pour les automobilistes concernés par un retrait de points, l’information est ensuite individuelle. Service Public précise qu’une lettre indique le nombre de points retirés et le solde restant. Celui-ci peut également être consulté gratuitement sur le téléservice Mes points Permis.

Sources : Service Public : retrait et récupération des points et Service Public : utilisation du klaxon