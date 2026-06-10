“Test Cédric” : cette banque envoie un message étrange à tous ses clients

Ce mardi 9 juin, de nombreuses personnes ont reçu un étrange message provenant de leur banque. Explications.

Les banques peuvent avoir des pannes sur leur site internet ainsi que des dysfonctionnements en interne. Ce fut le cas lorsqu’une célèbre banque française a été victime d’une arnaque, et c’est également ce qui est arrivé ce mardi 9 juin. En effet, les clients d’une célèbre banque française ont tous reçu le même message sur leur téléphone, pour le moins énigmatique.

Ce message a beaucoup fait réagir. En effet, ce mardi, les clients du Crédit Agricole ont reçu la notification : “Test Cédric”. Le même jour, l’application et le site internet de la banque ont été touchés par une panne informatique et les clients ne pouvaient plus accéder à leurs comptes bancaires.

Crédit photo : @Kulturlesite_ / X

En ouvrant la notification, les clients étaient redirigés vers une page qui indiquait : “Travaux en cours. Des opérations de maintenance sont en cours”. Mais quel était ce message énigmatique ?

Une erreur en interne

Comme l’a confirmé le Crédit Agricole, il s’agissait d’un test interne réalisé par un technicien qui a été envoyé par erreur aux clients de la banque. Cette maladresse a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et a amusé les clients de la banque.

“Vous passez une mauvaise journée ? Pensez à Cédric du Crédit Agricole qui vient d’arroser la France entière”, “On a reçu 4 000 appels en attente au taf à cause du test Cédric ! Je suis téléconseiller pour le Crédit Agricole”, “Tous les Cédric chez Crédit Agricole ils doivent pas passer une bonne journée”, “Force à Cédric du Crédit Agricole qui vient d’envoyer une notification à tous les clients pour un test interne”, “Vous pourrez dire à Cédric que son test a fonctionné”, peut-on lire sur X.

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La banque devient “Cédric Agricole”

De son côté, le Crédit Agricole a rapidement réagi en présentant ses “excuses aux clients pour la gêne occasionnée”, précisant que les “systèmes d’information ne sont pas compromis”. La banque a également profité de la situation pour faire de l’humour puisque sur X, la banque a été rebaptisée “Cédric Agricole”.

En plus de cela, la banque a publié les tweets suivants : “Salut, c’est Cédric, désolé j’étais occupé… Mais là, je suis dispo pour répondre à vos questions !” ou encore “Quand on est la première banque des Français, on ne laisse personne tomber. Et surtout pas Cédric.”

Si vous avez reçu ce message, rassurez-vous : il s’agit d’une simple erreur réalisée en interne qui n’a aucun impact sur vos données personnelles. L’application et le site internet du Crédit Agricole fonctionnent à nouveau comme avant.