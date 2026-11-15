6 mois de prison pour traverser une voie où plus aucun train ne passe : la SNCF reconnaît une erreur et change son panneau

En 2025, la SNCF a été contrainte de remplacer un panneau jugé inutile sur une voie désaffectée.

À Brienne-le-Château, dans l’Aube, un panneau de signalisation a décontenancé les habitants, au point d’en être moqué dans la presse locale. En réaction, les autorités ont opté pour un panneau de remplacement beaucoup plus cohérent.

C’est un feuilleton qui a fait les choux gras de la presse locale l’année dernière. À Brienne-le-Château, dans l’Aube, les habitants étaient dans l’incompréhension en découvrant un nouveau panneau de la SNCF, installé sur une voie ferrée désaffectée.

Un panneau incohérent moqué par les habitants

Tout commence par le témoignage d’un habitant de la commune, le jeudi 7 août 2025, qui raconte sur Facebook sa surprise en découvrant qu’un panneau de SNCF Réseau interdit désormais aux piétons de traverser un passage à niveau de la commune.

Une situation jugée absurde : le panneau n’a été installé que d’un seul côté et, surtout, aucun train ne circule plus sur cette ligne reliant Troyes à Vitry. Le message affiché est pourtant clair : franchir la voie expose à 6 mois de prison et 3 750 euros d’amende.

Crédit photo : L'Est Éclair

Quelques jours plus tard, le mardi 12 août à la mi-journée, l’affaire prend de l’ampleur lorsque France 3 Champagne Ardenne publie le tout premier article sur cette affaire. L’histoire attire alors l’attention d'autres médias locaux et nationaux, qui se rendent sur place.

La SNCF admet une erreur et remplace le panneau

Face à l'ampleur de la grogne, relayée par L'Est éclair, puis par les chaînes nationales comme BFMTV, la commune évoque d'abord sur les réseaux sociaux la piste d'un canular ou de l'œuvre d'un plaisantin. Cependant, la SNCF dément l'hypothèse de la farce et reconnaît une erreur d'installation commise par l'un de ses agents. Quelques jours plus tard, le panneau litigieux est retiré et remplacé par une signalisation jugée plus conforme à la réglementation ferroviaire, bien que la voie reste inutilisée.

Le nouveau panneau stipule désormais que la traversée du passage à niveau n'est plus interdite, mais que des précautions sont à prendre :

"Ne traversez pas sans regarder dans les deux directions. Un train peut en cacher un autre".

La suite après cette vidéo

Un panneau toujours en place

Sur une voie recouverte progressivement par la végétation et barrée d'une croix, il y a peu de chances qu’un train passe, mais la SNCF a dû poser un panneau car la voie ferrée lui appartient toujours.

En effet, même si aucun train de fret ne circule plus sur cette portion de la ligne de Troyes à Brienne-le-Château depuis fin 2022, l'emprise reste officiellement rattachée au réseau ferré national tant qu'elle n'est pas déclassée. Cela oblige SNCF Réseau à y maintenir une signalisation de sécurité minimale. Il est censé rester en place tant que la voie ferrée n'est pas officiellement déclassée.

Aucun chantier de déferrement ou de transformation en voie verte n'a été annoncé récemment sur cette section de la ligne de Troyes à Brienne-le-Château. Le statut juridique de l'emprise ferroviaire étant inchangé, l'obligation de signalisation demeure.