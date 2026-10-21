« J'ai l'impression d'avoir retrouvé auprès de lui tout ce qui me manquait » : veufs tous les deux, ils vivent à 1 450 km l'un de l'autre et se sont fiancés

Alison Foster et Bryan Young se sont rencontrés après avoir perdu leurs conjoints respectifs. Aujourd’hui, ils sont amoureux mais vivent une relation à distance, séparés par 1 450 km.

Alison Foster, 49 ans, et Bryan Young, 57 ans, forment un couple heureux qui a dû surmonter plusieurs épreuves. Ils ont tous les deux perdu leur conjoint respectif. Alison était mariée à Christopher pendant 15 ans, avant qu’il ne décède de complications liées au diabète.

Après la mort de son mari, Alison a décidé de mettre sa vie amoureuse en pause. Mais un jour, elle a regardé une émission américaine dans laquelle des personnes retrouvaient l’amour après un décès, ce qui lui a fait prendre conscience de sa situation.

“Ils semblaient si optimistes et enthousiastes à l’idée de rencontrer quelqu’un. Je me disais : ‘Je ne suis pas si vieille. Je peux encore tomber amoureuse et rencontrer quelqu’un”’, a confié Alison.

Un site pour rencontrer l’amour

De son côté, Bryan était marié à Michelle, qui est décédée peu de temps avant leur 20ème anniversaire de mariage, des suites d’une maladie cardiaque. Alison et Bryan ont chacun deux enfants et se sont trouvés sur une application de rencontres, Chapter 2, un site dédié aux personnes qui cherchent l’amour après le décès de leur partenaire.

Crédit photo : Alison Foster et Bryan Young

Alison et Bryan ont beaucoup échangé et ont commencé à s’appeler pendant des heures, parfois jusqu’à 4 heures du matin.

1 450 kilomètres de distance

Cependant, Alison et Bryan vivent une relation à distance. Comme le rapporte People, Alison vit dans l’Oklahoma et Bryan dans l’Ohio et pour se voir, ils doivent parcourir plus de 1 450 kilomètres. Un train de vie difficile, d’autant plus qu’ils doivent concilier leur travail et leur vie de famille en plus de cette relation amoureuse.

Malgré la distance, le couple tient à se voir toutes les six à huit semaines. Ils sont souvent accompagnés de leurs enfants et profitent du voyage pour visiter de nouvelles villes sur le chemin. Tout comme ce couple qui vit à distance et qui a trouvé un moyen génial pour se rapprocher, Alison et Bryan font tout pour passer le plus de temps ensemble.

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Ils vont se rejoindre

Aujourd’hui, Alison et Bryan sont en couple depuis deux ans. Ils ont décidé de se fiancer et malgré la distance, ils sont plus heureux que jamais.

“J’ai l’impression d’avoir retrouvé auprès de lui tout ce qui me manquait”, a confié Alison.

Crédit photo : Alison Foster et Bryan Young

Le couple prévoit de se marier dans les deux prochaines années, mais aussi de déménager pour vivre ensemble.