Argent de poche : 23 euros par mois pour les 8-10 ans, 35 euros pour les 16-18 ans, et les pères donnent plus que les mères

Deux enquêtes récentes détaillent l'argent de poche des 8-18 ans. Il augmente avec l'âge, et les pères se montrent plus généreux que les mères.

Chez les 8-10 ans, l'argent de poche régulier tourne autour de 23 euros par mois. Chez les 16-18 ans, il atteint 35 euros. C'est ce que révèle la 7e édition du baromètre Teenage Lab de la néobanque Pixpay, publiée début septembre 2026. Tous âges confondus, les jeunes de 8 à 18 ans reçoivent en moyenne 27 euros par mois, un euro de plus qu'en 2025.

Le baromètre met aussi en lumière un détail qui risque d'animer quelques repas de famille : les pères donnent en moyenne 4 euros de plus que les mères. Et une autre enquête, menée auprès des 8-14 ans pour la Fédération bancaire française (FBF), montre que plus d'un tiers des enfants estiment ne pas recevoir assez.

La grille de l'argent de poche, de 8 à 18 ans

Voici les montants moyens d'argent de poche régulier relevés par Pixpay pour 2026 :

8-10 ans : 23 euros par mois

10-12 ans : 22 euros par mois

12-14 ans : 24 euros par mois

14-16 ans : environ 30 euros par mois

16-18 ans : 35 euros par mois

La progression n'a rien de linéaire. L'entrée au collège ne s'accompagne d'aucune hausse, et le vrai palier arrive vers 14 ans, au moment où les sorties entre amis se multiplient. Autre enseignement : l'argent de poche n'a rien d'automatique. Seuls 52 % des jeunes en reçoivent de façon régulière, et dans 95 % des cas, il est versé une fois par mois.

La légère hausse de cette année ne compense pas les baisses précédentes. La moyenne atteignait 36 euros en 2023, avant de tomber à 29 euros en 2024, puis à 26 euros en 2025.

Ce montant fixe ne représente d'ailleurs qu'une partie de ce que touchent réellement les jeunes. En ajoutant les versements ponctuels des parents et ceux d'autres proches (73 % des ados en reçoivent), le total mensuel grimpe à 44 euros chez les 8-10 ans, 49 euros chez les 12-14 ans, 66 euros chez les 14-16 ans et 89 euros chez les 16-18 ans. Certains parents rémunèrent aussi des « missions », comme des services rendus à la maison : 11 euros en moyenne par tâche, selon Pixpay. Une logique que l'on retrouve parfois à l'échelle locale : certaines communes proposent même aux ados de l'argent de poche en échange de missions pendant l'été.

Les pères plus généreux, surtout avec les grands ados

C'est une constante depuis la création du baromètre : les pères versent un peu plus que les mères. L'écart atteint 5 euros chez les 8-10 ans (25 euros contre 20), se réduit à 2 euros chez les 10-12 ans et à 3 euros chez les 12-14 ans. Il disparaît presque entre 14 et 16 ans, avec moins d'un euro de différence, avant de remonter à 7 euros chez les 16-18 ans : 42 euros quand l'argent vient du père, 35 euros quand il vient de la mère.

Le paradoxe est notable. Selon l'édition 2025 du même baromètre, ce sont pourtant les mères qui gèrent l'argent de poche dans la majorité des familles.

La région de résidence pèse aussi. Pour la troisième année consécutive, la Corse arrive largement en tête, avec 42 euros par mois en moyenne. À l'autre bout du classement, les jeunes du Centre-Val de Loire reçoivent 24,50 euros. Les Franciliens se situent autour de 28,40 euros, tandis que les ados de l'Ouest sont globalement un peu moins bien dotés.

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Pourquoi les chiffres changent d'une enquête à l'autre

L'enquête réalisée par Toluna Harris Interactive pour la FBF, en février 2026, auprès de 1 048 enfants de 8 à 14 ans, aboutit à des montants plus élevés. Parmi les enfants qui reçoivent de l'argent de poche au moins une fois par mois, la moyenne s'établit à 33 euros, contre 35 euros en 2025. Elle passe de 29 euros chez les 8-10 ans à 30 euros chez les 11-12 ans, puis à 39 euros chez les 13-14 ans.

Cet écart s'explique par la méthode. La FBF interroge un échantillon représentatif d'enfants, qui déclarent eux-mêmes ce qu'ils reçoivent. Pixpay s'appuie sur plus de 15 millions de transactions réalisées par les utilisateurs de son application et sur un sondage mené auprès de 2 000 d'entre eux, ce qui ne reflète pas forcément l'ensemble des familles françaises.

Sur l'essentiel, les deux enquêtes convergent pourtant. Un enfant sur deux environ reçoit de l'argent de poche régulier (53 % selon la FBF), et la pratique se répand avec l'âge : 47 % des 8-10 ans sont concernés, contre 62 % des 13-14 ans.

Ce que les enfants font de cet argent

Contrairement à une idée reçue, les 8-14 ans ne dépensent pas tout. Selon la FBF, 52 % d'entre eux mettent l'argent reçu de côté, contre 46 % qui le dépensent, les plus âgés étant les plus prompts à passer à la caisse. Leur premier achat avec leur propre argent intervient vers 9 ans, et les espèces restent reines : 74 % préfèrent recevoir des billets ou des pièces.

Leur rapport aux prix a de quoi surprendre les adultes. Pour ces enfants, un objet « pas cher » coûte en moyenne 9 euros, et un objet « cher » commence autour de 100 euros. Ils sont d'ailleurs 36 % à juger que l'argent qu'ils reçoivent ne suffit pas pour acheter tout ce qu'ils veulent.

Il n'existe aucun barème officiel. Sur son site d'éducation financière Mes questions d'argent, la Banque de France rappelle simplement que c'est vers 7 ou 8 ans qu'un enfant commence à compter et à évaluer la valeur des pièces, et conseille de verser une somme fixe, adaptée à son âge, pour l'initier à la notion de budget.

Source : Fédération bancaire française & Banque de France (Mes questions d'argent)