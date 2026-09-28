Pour ses 4 ans chez LEGO, un employé reçoit cette brique très rare et convoîtée, normalement offerte après 50 ans d'ancienneté

Un employé de LEGO a récemment dévoilé les cadeaux qu’il a reçus à l’occasion de ses 4 ans passés dans l’entreprise. Parmi les cadeaux, une brique dorée a attiré l’attention des internautes.

Au milieu d’un bouquet de fleurs, une brique LEGO Duplo dorée a attiré tous les regards. Le 5 septembre 2025, un employé utilisant le pseudonyme SpamMjolner a présenté sur Reddit les cadeaux reçus à l’occasion de ses quatre ans dans l’entreprise. Cette pièce brillante a particulièrement intrigué les passionnés.

Mais ce présent ne récompensait pas seulement son ancienneté : l’employé venait de terminer une formation de quatre ans comme technicien en plasturgie. Son témoignage a largement circulé. Dans un article publié le 15 septembre 2025, le média spécialisé 3DJuegos évoquait déjà plus de 12 000 votes positifs sur la publication.

Quatre années de formation récompensées

Le salarié explique travailler avec des moules d’injection, participer à la fabrication des éléments LEGO et veiller à leur qualité. Son rôle se situe donc du côté de la production des pièces, et non de la conception des modèles à construire vendus dans les boîtes.

Crédit photo : Reddit

Interrogé sur son parcours, il raconte ne pas avoir eu de diplôme ni de connaissances en plasturgie avant de postuler. Sa curiosité l’a poussé à envoyer une candidature, puis deux entretiens lui ont ouvert une possibilité de formation au sein de l’entreprise. Le cadeau marque l’aboutissement de cet apprentissage.

Pourquoi une brique dorée après seulement quatre ans ? D’après ce qu’il rapporte avoir entendu, des briques Duplo dorées, au format 2 × 2 ou 2 × 4, sont notamment offertes pour les 10, 25, 45 et 50 ans d’ancienneté. Il précise toutefois que les personnes achevant une formation dans les programmes de l’entreprise peuvent également être récompensées. Son cas relève de cette seconde situation.

Une brique glissée parmi plusieurs cadeaux

L’employé a reçu plusieurs présents : un set LEGO Vespa, une petite construction représentant un garde royal danois, de la porcelaine Royal Copenhagen et un bouquet de fleurs. À l’intérieur de ce dernier était glissée la fameuse brique dorée. Il ne s’agissait donc pas d’une pièce découverte dans une boîte achetée en magasin, mais d’un cadeau remis dans un cadre professionnel.

Dans les commentaires, il apporte une précision sur la composition de cet ensemble. La porcelaine correspond à un cadeau supplémentaire qu’il a choisi dans une liste. Selon son explication, le set LEGO, les fleurs et la brique dorée font, eux, partie des présents inclus dans cette récompense.

Visuellement, la pièce se distingue par sa surface très brillante. Il s’agit d’une brique Duplo en plastique avec une finition métallisée dorée, et non d’un petit lingot. Questionné sur sa matière, son propriétaire précise qu’elle possède un revêtement chromé, qu’il compare à celui des anciens sabres laser LEGO Star Wars.

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Un objet convoité, mais pas une fortune garantie

Son attrait tient à ce statut de cadeau d’entreprise, éloigné des produits habituellement proposés aux acheteurs. JVTech décrit une pièce difficile à trouver, qui apparaît parfois sur des sites de vente aux enchères. Aucun nombre d’exemplaires produits n’est toutefois précisé : sa rareté ne peut donc pas être chiffrée.

Sur Reddit, les internautes se sont enthousiasmés pour son apparence et son éventuelle valeur de collection :

« Le bloc doré brille de mille feux », « J’avais aucune idée qu’il existait des Duplo dorés », « Garde-le, c’est sûr, la valeur de revente va être dingue ».

Dans son article du 19 septembre 2025, JVTech évoque une fourchette de 100 à 200 euros pour des briques similaires. Cette indication n’est pas une estimation individuelle du cadeau de SpamMjolner, encore moins une garantie de prix. Elle montre aussi qu’il est possible d’en trouver sur le marché secondaire sans travailler chez LEGO.

Il faut surtout distinguer cette Duplo chromée des anciennes briques standard 2 × 4 en or massif 14 carats. Deutsche Börse Commodities situe leur remise à certains salariés de Hohenwestedt, en Allemagne, entre 1979 et 1981, pour leurs 25 ans de service. Catawiki présente ainsi un exemplaire en or de 25,65 grammes, vendu 22 000 euros : un objet différent, dont le prix ne peut pas servir de référence ici. Quant à SpamMjolner, il indique préférer installer sa brique sur une étagère, parce qu’elle représente quelque chose pour lui.

Source : Témoignage de SpamMjolner sur Reddit