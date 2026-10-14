Un veuf de 79 ans récupère la bague de lycée perdue par sa femme il y a plus de 50 ans : trois ans après la mort de son épouse, ce sont des égoutiers qui la lui rendent

Des ouvriers d'une station d'épuration en Alabama ont retrouvé une bague de promotion de 1965. L'objet a permis de remonter jusqu'à un veuf de 79 ans.

Une bague de lycée retrouvée par des employés de l’assainissement de Sheffield, en Alabama, a permis à Oscar James Meredith de renouer avec un souvenir de son épouse disparue. Trois initiales sont soigneusement gravées dans le métal : O.J.M. Leur découverte après nettoyage a lancé une recherche qui a duré plusieurs mois, avant la restitution du bijou en septembre 2026.

Le reportage de la chaîne locale WAFF, publié le 24 septembre 2026, raconte comment les employés ont retrouvé son propriétaire. Une précision compte toutefois : l’année 1965 gravée sur l’anneau désigne sa promotion scolaire. Selon le récit d’Oscar au Washington Post, la perte est survenue quelques années plus tard, avant son mariage, et non nécessairement en 1965.

Un nettoyage révèle les indices du propriétaire

La découverte remonte à février 2026. Selon WAFF, des employés de Sheffield nettoient un camion de curage lorsque Chance Coates remarque un objet brillant. Il trouve en réalité deux bagues, dont une alliance. Les objets sont déposés sur le bord du trottoir, où son collègue Junior Riner reconnaît une bague de lycée malgré la saleté qui la recouvre.

Junior Riner travaille comme opérateur dans cette usine de traitement. Il emporte le bijou au laboratoire et utilise des produits chimiques pour le nettoyer. Il explique à WAFF avoir frotté l’anneau afin de rendre ses inscriptions lisibles ; il ne décrit pas précisément la composition des produits employés.

Les gravures sur les flancs deviennent parfaitement lisibles. Junior Riner déchiffre une année, 1965, et le nom d’un établissement scolaire, le Burrell-Slater High School. À l’intérieur de l’anneau, une dernière indication attend d’être lue. Les initiales O.J.M. lui donnent une piste pour chercher une personne plutôt qu’un simple ancien établissement.

Le Burrell-Slater High School possède une histoire particulière. Situé dans la ville voisine de Florence, ce lycée accueillait les élèves afro-américains pendant la période de ségrégation raciale. Pour Oscar, le nom de l’école reste chargé de souvenirs. Dans son entretien avec WAFF, il explique que revoir cette inscription lui a rappelé ses années de lycée et son attachement à un établissement désormais fermé.

Un appel à la mémoire locale

Junior Riner cherche d’abord parmi les anciens élèves sur Facebook, rapporte Como dans son récit fondé sur le Washington Post. Il demande si quelqu’un reconnaît les initiales d’un diplômé de 1965. Cette première démarche n’aboutit pas. La recherche ne se résout donc pas en quelques échanges : plusieurs mois passent avant qu’un nouvel indice permette d’avancer.

Le gendre de l’opérateur rejoint alors les recherches. Il trouve sur Internet une photographie de la promotion accompagnée des noms des élèves. Il s’agit d’un jeune homme nommé Oscar James Meredith. Les trois lettres correspondent à celles de l’anneau, ce qui permet enfin de relier le bijou à son propriétaire.

La famille est ensuite contactée. Sa fille, April Meredith Moore, lui téléphone pour lui demander s’il a possédé, puis perdu, une bague de lycée. Oscar confirme, tout en soulignant que cette disparition remonte à très longtemps. Oscar James Meredith a 79 ans au moment des retrouvailles. Derrière cet objet scolaire se cache aussi le souvenir d’Anna, sa future épouse.

Un amour de jeunesse retrouvé après la disparition d’Anna

En 1965, le jeune diplômé fréquentait une jeune femme prénommée Anna. Selon la coutume de l’époque, il lui avait offert sa bague de lycée pour officialiser leur relation amoureuse. Après l’avoir perdue, Anna avait proposé de lui en acheter une autre. D’après le récit repris par Como, Oscar avait refusé : une nouvelle bague n’aurait pas eu la même valeur sentimentale.

Les circonstances exactes de la disparition restent incertaines. La conduite concernée se trouvait près de la maison d’enfance d’Anna. Junior Riner pense que l’anneau a pu passer par l’évacuation d’un évier, rapporte Como. Il s’agit de son hypothèse, pas d’un trajet établi à travers le réseau d’assainissement.

Oscar et Anna ont surmonté cette perte matérielle. Le couple s’est marié en 1973 et a partagé cinquante années de mariage, avant la mort d’Anna en 2023. Le 22 septembre 2026, Junior Riner a remis la bague à son propriétaire. Oscar James Meredith a saisi l’anneau. Malgré les décennies écoulées, le bijou lui allait encore.

Le veuf de 79 ans a fondu en larmes devant les personnes présentes. Il a confié qu’il aurait simplement voulu que son épouse soit encore en vie pour assister à ce moment. Pour éviter une nouvelle disparition, Oscar prévoit désormais de conserver l’anneau dans une boîte transparente, plutôt que de risquer de le perdre en le portant, rapporte Como.

Source : WAFF