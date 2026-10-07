« Ces situations sont impossibles, insupportables pour les riverains » : guidés par Waze et Google Maps, camions et camping-cars envahissent une petite route de montagne des Pyrénées-Orientales

Cet été, la route menant à une petite commune des Pyrénées-Orientales est devenue très dangereuse à cause de la surfréquentation liée à l’utilisation de Waze et Google Maps. La mairie a décidé d’agir.

Il y a quelques années, nous utilisions encore une carte pour nous déplacer. Dorénavant, nos trajets sont facilités par les applications GPS, dont les plus utilisées sont Waze et Google Maps. Cependant, leur utilisation peut avoir des conséquences négatives.

Quand une route est saturée, les applications GPS redirigent les automobilistes sur un itinéraire alternatif pour désengorger la route. En conséquence, certaines routes ou villages alentour se retrouvent surchargés alors qu’ils ne sont pas adaptés à une telle fréquentation.

Un itinéraire alternatif

C’est le cas dans les Pyrénées-Orientales, près de Maureillas-Las Illas. Lorsque l’autoroute AP-7, entre Barcelone et La Jonquera, est saturée, le GPS propose un itinéraire alternatif. Il recommande aux automobilistes de passer par une autre route pour éviter les bouchons.

Cependant, Waze et Google Maps conseillent aux conducteurs d’emprunter la départementale 13. Il s’agit d’une petite route de montagne qui relie la France à l’Espagne et qui est très dangereuse.

Crédit photo : Google Maps

Une route dangereuse et inadaptée

La route est étroite, certains passages ne permettent pas à deux véhicules de se croiser facilement et certains virages n’offrent aucune visibilité. Ainsi, les risques d’accident sont plus grands quand des personnes qui ne connaissent pas cette route l’empruntent. En plus de cela, tous les véhicules sont redirigés sur cet itinéraire, dont des camping-cars, des caravanes et des camions, ce qui peut créer des embouteillages. Cette route est donc trop étroite pour être empruntée par des gros véhicules, preuve qu’il ne faut pas toujours faire confiance à son GPS, comme l’a vécu cet homme dont la voiture a fini dans un canal.

Cette situation est particulièrement dangereuse pour les locaux, qui ont parfois des difficultés à rejoindre leur domicile à cause des problèmes de circulation. Ils craignent également que les secours soient bloqués à cause des gros véhicules, notamment quand la route est surchargée en été.

“Nous ne voulons plus revivre cela. Ces situations sont impossibles, insupportables pour les riverains et tellement dangereuses pour tous”, a déclaré Jean Vila, le maire de la commune, à L’Indépendant.

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Le maire saisit Waze et Google Maps

Face à cette situation, la mairie de Maureillas-Las Illas a décidé d’agir en contactant Waze et Google Maps. L'élu espère trouver une solution pour éviter que les applications ne redirigent les automobilistes vers cette route inadaptée.

“Nous voulons être acteur, travailler avec eux pour ne plus vivre ces pièges. Comme nous demandons aux autorités françaises de sensibiliser leurs homologues espagnoles et catalanes à ce phénomène. Il faut des actions coordonnées, notamment au niveau de la Jonquere pour informer de l’impossibilité d’absorption d’un trafic de report massif sur cette route.”

Ainsi, la mairie aimerait établir un protocole de fermeture ou de restriction automatique en cas de surcharge ou d’accident, afin d’assurer la sécurité des automobilistes.