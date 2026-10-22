Il commence la tournée des pubs avec son père en 1984 : 42 ans et 25 000 pubs plus tard, il a dépensé près de 400 000 euros et a « encore plus peur de sa femme » que de faire le compte

Pete Hill, 70 ans, a bu un verre dans 25 000 pubs britanniques depuis 1984. Il a parcouru 660 000 km et récolté environ 43 000 euros pour des œuvres.

Pete Hill a bu un verre dans son 25 000e pub le vendredi 16 octobre 2026. À 70 ans, cet habitant de West Bromwich, près de Birmingham, poursuit une tournée des pubs britanniques commencée en 1984, qui lui a déjà coûté près de 400 000 euros.

Gasoil, hôtels, repas, bières : ce père de deux enfants garde la trace de chaque dépense. L'agence de presse britannique SWNS, qui a recueilli son témoignage, évalue son budget à environ 9 500 euros par an en moyenne, et plutôt 13 100 euros depuis 2019.

Son 25 000e établissement s'appelle l'Old Royal Library, à Great Malvern, dans le Worcestershire. Il en garde le souvenir d'un excellent pub, d'une très bonne compagnie et d'un patron formidable.

Une carte de pubs, son père et une bande d'amis

Tout commence en novembre 1984 avec une carte des pubs des West Midlands distribuée par une brasserie. Pete Hill se lance avec son père, Joe, et une douzaine d'amis. Le groupe se baptise les Black Country Ale Tairsters, du nom de leur coin des Midlands.

Chaque visite sert aussi une cause. Pete Hill demande à son entourage l'équivalent d'un peu plus d'un euro par pub. La cagnotte atteint environ 43 000 euros, versés d'abord à un service d'ambulance aérienne, aujourd'hui à des hôpitaux du Wiltshire.

Les défis s'enchaînent. Tous les pubs des comtés des Midlands, puis tous ceux du pays de Galles. Joe Hill voit ce dernier objectif atteint avant de mourir, en mars 2014, rapporte le magazine professionnel The Morning Advertiser. Suivent 69 îles du Royaume-Uni, au moins un pub dans chaque comté britannique et tous les établissements du Good Beer Guide, le guide de référence de l'association de consommateurs CAMRA.

La bande s'est réduite avec les années. En novembre 2014, au 18 000e pub, il ne restait que deux membres historiques, Pete Hill et John Drew. Une dizaine d'amis se retrouvent encore pour certaines sorties.

Le « dernier défi » qui n'en était pas un

En février 2024, The Morning Advertiser annonçait la fin de cette tournée de quarante ans. Pete Hill, alors âgé de 67 ans, venait de boucler au 23 000e pub ce que le magazine présentait comme son dernier défi.

Il n'a jamais rangé son verre. Il a fêté son 24 000e pub à Dudley, dans les Midlands, puis a repris la route vers l'Essex, le Yorkshire ou Grimsby. Il visite en moyenne 11 pubs par semaine, jamais plus de 12 dans la même journée, et dit s'en tenir à environ six pintes par jour.

« Je continuerai tant que je serai en forme et en assez bonne santé. »

Pete Hill, cité par SWNS (propos traduits de l'anglais), reconnaît qu'à 70 ans, les longs trajets deviennent plus difficiles.

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660 000 km et des milliers de photos

En 42 ans, son groupe et lui ont parcouru plus de 660 000 kilomètres, soit plus de 16 fois le tour de la Terre. Il estime avoir bu environ 60 000 pintes, l'équivalent de 34 000 litres.

Chaque pub est consigné. Ses classeurs, remplis de photos, de menus et de souvenirs, occupent une pièce entière de sa maison. En 2024, il comptait déjà 90 000 photographies, toutes répertoriées depuis le pub numéro un.

Dans les années 1980, il préparait ses itinéraires avec un plan de ville, l'annuaire et des passages à la bibliothèque. Il utilise aujourd'hui des applications comme WhatPub.

La presse britannique lui attribue le record Guinness de la plus longue tournée des pubs, obtenu en 2017 au 20 000e établissement. La fiche du record n'est plus accessible sur le site de Guinness World Records.

Reste une question qu'il préfère éviter, celle du total exact de ses dépenses :

« J'ai peur de faire le compte, et encore plus peur de ma femme si je le faisais. »

Source : SWNS & The Morning Advertiser