Sécheresse : cet éleveur de l'Isère cultive du sorgho, une céréale africaine qui pousse sans arrosage et que ses vaches adorent

Direction l’Isère, où un éleveur cultive une plante originaire d’Afrique pour lutter contre le réchauffement climatique à sa façon.

Alors que juillet 2026 a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France, ce record inquiétant risque de devenir la norme en raison de l’accélération du réchauffement climatique.

Les épisodes de chaleur extrême ont de lourdes conséquences, notamment sur les terrains agricoles qui deviennent de plus en plus secs.

Pour faire face à ce problème, une plante originaire d’Afrique de l’Est pourrait être une solution pour nourrir les bêtes.

Un fermier mise sur une céréale africaine pour une raison précise

À 45 ans, Brice Durand gère une exploitation familiale à Saint-Agnin-sur-Bion, dans l’Isère. L’agriculteur élève une quarantaine de vaches allaitantes et cultive du blé. Mais le quadragénaire fait aussi pousser une céréale pour le moins exotique : du sorgho.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette plante tropicale détonne. Et pour cause : on la trouve généralement en Afrique, en Asie ou encore en Amérique. Vous l’ignorez peut-être, mais elle résiste bien à la chaleur et nécessite très peu d’eau pour se développer.

Brice Durant produit du sorgho dans le cadre d’une expérimentation.

« J’ai été contacté par la chambre d’agriculture qui souhaitait faire des tests sur différentes variétés de sorgho et j’ai accepté », explique le fermier dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Pour l’instant, l’Isérois est satisfait du résultat et assure que cette plante supporte bien la sécheresse.

Les vaches adoptent cette plante exotique

En mai dernier, il a planté trois variétés de sorgho sur une dizaine d’hectares. Parmi elles, une précoce, qui pousse à la vitesse de l’éclair, et une autre tardive, qui se développe plus lentement.

« Du sorgho multicoupe destiné aux animaux, pour de l’enrubannage et du pâturage. Pour le pâturage, il doit atteindre 70 cm de hauteur pour éviter qu’il transmette une toxine aux bêtes », explique l’éleveur.

Auprès du quotidien régional, l’agriculteur assure que l’expérience porte ses fruits. Il a réussi à faire deux pâturages et ses vaches semblent apprécier ce nouveau mets.

« C’était appétant pour elles, il n’y avait que ça qui était vert cet été », détaille-t-il.

Il ajoute :

« Contrairement à d’autres espèces qui peuvent crever avec la sécheresse, le sorgho est assez résilient (…) Il n’y a pas besoin de l’arroser. Il attend la pluie pour repartir. Et il n’y a quasiment pas d’évapotranspiration des feuilles aussi ».

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Lutter contre le réchauffement climatique

En cultivant du sorgho, Brice Durand participe à la lutte contre le changement climatique

« On est obligés d’évoluer. Le climat évolue, on doit suivre », confie-t-il.

Il utilise également de la luzerne pour le fourrage. Cette plante est elle aussi résistante à la chaleur.

« Elle permet aussi de capter l’azote dans l’air pour nourrir le sol et accompagner le développement des céréales. Tout comme le méteil que je cultive pour de l’enrubannage et de l’ensilage et pour la couverture du sol », poursuit-il.

Ce n’est pas tout. Il plante des haies, ce qui permet de créer une zone d’ombre pour les vaches. D’après lui, d’autres éleveurs de la région devraient bientôt adopter le sorgho.