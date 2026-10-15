Il installe un faux panneau 70 km/h juste avant un radar : 400 automobilistes sont flashés, la ville prend une décision radicale

Un individu a posé un faux panneau 70 km/h devant un radar réglé sur 50. Près de 400 conducteurs ont été flashés, obligeant la ville à réagir.

Dans la commune de Haldensleben en Allemagne, une mystérieuse supercherie a provoqué un pic massif d'amendes routières. Entre le vendredi 4 et le dimanche 6 septembre 2026, un radar mobile a enregistré un nombre complètement inhabituel de flashs sur la Magdeburger Straße. Près de 400 automobilistes ont été sanctionnés pour excès de vitesse en l'espace d'un seul week-end. Le dispositif de contrôle était réglé pour verbaliser tout dépassement au-delà de 50 km/h, la limite autorisée sur cet axe routier majeur.

Mais les conducteurs n'avaient pas décidé d'enfreindre massivement le code de la route. Un individu anonyme avait installé un panneau de signalisation flambant neuf sur le bas-côté. Ce disque cerclé de rouge indiquait une vitesse maximale de 70 km/h. Persuadés d'être dans leur bon droit, les centaines d'automobilistes de passage ont logiquement accéléré.

Un piège parfait pour les automobilistes

La supercherie a parfaitement fonctionné grâce à la configuration spécifique des lieux. La Magdeburger Straße traverse une large zone urbaine jalonnée de nombreuses entreprises et de stations-service. Sur ce type d'artère dégagée, une limitation de vitesse fixée à 70 km/h semble totalement justifiée et logique aux yeux des usagers de la route. Aucun d'entre eux ne s'est méfié en découvrant la nouvelle signalisation sur son trajet.

Juste après ce panneau, les forces de l'ordre avaient déployé leur radar mobile de contrôle. Le boîtier a donc flashé à un rythme effréné jour et nuit. Un automobiliste roulant tranquillement à 65 km/h se faisait immortaliser par la machine, tout en pensant respecter la marge légale des 70 km/h. Les signalements automatiques se sont accumulés sur les bureaux de l'administration locale. Face à ce volume d'infractions suspect pour un seul point de contrôle, les agents de la ville se sont rendus sur le terrain et ont découvert la supercherie. Le panneau a été immédiatement retiré de la circulation dès le lendemain.

Une annulation massive des amendes

La municipalité s'est retrouvée face à un véritable casse-tête juridique et administratif. L'administration devait traiter les 400 dossiers générés par le radar. L'installation illégale du faux panneau ne faisait aucun doute, mais personne au sein des services de la ville ne pouvait déterminer l'heure exacte de sa pose. Le mystérieux plaisantin a pu agir le vendredi matin à l'aube comme le samedi soir en pleine nuit.

Impossible donc de trier les automobilistes trompés de bonne foi de ceux qui roulaient réellement trop vite avant la mise en place du piège. La ville a tranché la question avec une décision radicale. Toutes les procédures de contravention liées à ce radar spécifique pour l'ensemble du week-end du 4 au 6 septembre ont été purement et simplement classées sans suite. La mesure s'applique de manière globale à tous les conducteurs flashés. Même ceux qui roulaient au-delà des 70 km/h affichés profitent de cette annulation et n'auront pas d'amende à payer.

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Une enquête ouverte par la police

Si l'histoire se termine par un immense soulagement financier pour les centaines d'automobilistes concernés, les autorités locales ne prennent absolument pas la chose à la légère. Le commissariat du district de Börde a récupéré le faux panneau pour l'examiner sous toutes les coutures. L'expertise a rapidement révélé un montage entièrement artisanal. Le pied de maintien, le tube métallique et la plaque ronde provenaient d'éléments distincts. C'est un assemblage grossier que les services techniques de la voirie n'utilisent jamais pour la signalisation officielle des routes.

Les enquêteurs recherchent désormais activement le ou les auteurs de cette dangereuse manipulation. La police a lancé un appel à témoins officiel pour tenter de remonter leur piste. Ce geste est considéré par la justice comme une grave entrave à la circulation automobile et un véritable danger pour la sécurité routière. L'usurpation de fonction, caractérisée par la pose d'un faux panneau officiel de l'État, constitue un délit pénal lourd. En Allemagne, les responsables s'exposent à une peine maximale pouvant aller jusqu'à deux ans de prison ferme.

Source : Blitzerkatalog.org