Ils achètent une maison 720 000 euros et réclament la démolition de la cuisine des voisins, qui déborde de 48 cm sur leur terrain : au tribunal, c'est la cuisine qui reste

Direction l’Angleterre, où un litige insolite entre voisins a tourné au vinaigre pour les plaignants.

Après avoir acheté une maison mitoyenne, un couple s’est rendu compte que la cuisine des voisins débordait sur leur terrain. Sa réaction a été immédiate.

Ils ont décidé de saisir la justice pour ordonner sa destruction. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Un couple achète une maison mitoyenne à Londres

Si les conflits de voisinage sont monnaie courante, certains valent vraiment le détour. L’un d’eux a notamment eu lieu en Angleterre.

Tout commence en 2021 lorsque Susannah James a acheté une maison jumelle à 600 000 livres sterling (environ 719 500 euros). La demeure est située à Surbiton, un quartier résidentiel du sud-ouest de Londres. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que le couple a fait une étonnante découverte.

Les James ont alors constaté que l’extension de la cuisine de leurs voisins, Mina Sharma et Neil Deeley, dépassait de 48 cm sur leur propre terrain, au niveau de la limite séparant les deux propriétés.

Comme le précise le site Today’s Conveyancer, Mina Sharma et Neil Deeley ont acheté leur maison en 2012.

Crédit Photo : Champion News

Ils attaquent leurs voisins pour une extension de 48 cm

Face à cette situation, Susannah et Chris James, qui dirigent une entreprise spécialisée dans la fiscalité de l’assurance, ne sont pas restés les bras croisés. En 2022, les époux ont adressé plusieurs courriers à leurs voisins pour contester cet empiètement.

Ce n’est pas tout. Ils ont aussi saisi le tribunal chargé des litiges immobiliers pour faire reconnaître que cette partie de la cuisine de leurs voisins constituait une « intrusion » sur leur terrain.

Dans le détail, le couple souhaitait récupérer ces « 48 centimètres » et a demandé la démolition du mur de la cuisine qui empiétait sur leur propriété.

Après une bataille juridique qui a duré quatre ans, la justice a finalement rendu sa décision le 9 septembre 2026.

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La justice tranche en faveur de la partie attaquée

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Susannah et Chris James ont dû déchanter. Et pour cause : Ewan Paton, le juge de cette affaire, a donné raison à Mina Sharma et Neil Deeley.

La raison ? Il a rappelé que l’extension de cuisine avait été construite au début des années 1980, bien avant l’arrivée des Sharma, qui ont acquis la maison en 2012.

Avant eux, les propriétaires successifs de la demeure avaient occupé cette bande de terrain de 48 centimètres, sur laquelle empiétait l’extension. Selon le magistrat, il s’agit d’un cas de prescription acquisitive.

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Vous l’ignorez peut-être, mais ce mécanisme permet, sous certaines conditions, de devenir propriétaire d’un bien après l’avoir possédé pendant une durée déterminée, comme Mina Sharma et Neil Deeley.

Si le couple a pu conserver le mur de sa cuisine, les James, eux, risquent de rembourser les frais de justice de la partie adverse. Pour l’heure, aucun montant n’a été fixé. Une défaite amère !