Ils ont vécu trois ans à l'hôtel dans 25 pays sans quitter leur travail : voici comment ce couple paie moins que son ancien loyer

Pendant trois ans, un couple d'informaticiens a vécu à l'hôtel dans 25 pays. Les points de fidélité leur rendaient environ un quart de la dépense.

Pas de bail, pas de meubles, pas de ménage à faire. Pendant trois ans, Daniel George et sa femme ont vécu exclusivement à l'hôtel, dans 25 pays, pour un budget logement qu'ils jugent inférieur à leur ancien loyer.

Ce chercheur en intelligence artificielle, passé par le laboratoire X de Google puis vice-président chez JPMorgan, a raconté ce mode de vie fin 2023 dans un témoignage publié par Business Insider. Sa femme est elle aussi informaticienne et travaille sur des applications de l'IA.

Je n'ai pas changé mes draps depuis 3 ans.

Cette phrase, tirée du titre de son témoignage (traduite de l'anglais), résume l'avantage le plus visible de leur choix. À l'hôtel, ce sont les équipes de ménage qui s'en chargent.

Du télétravail forcé à la vie nomade

Tout commence avec la pandémie. Début 2020, le couple passe en télétravail. Mi-2020, il quitte San Francisco pour New York, puis commence à sillonner les États-Unis début 2021. Les voyages s'étendent ensuite à l'étranger : Angleterre, Écosse, Italie, France, Grèce, Islande, Maroc, Turquie, Colombie, Pérou, Inde, Sri Lanka ou encore Japon.

Fin 2022, ils tentent un retour à une vie plus classique avec un appartement à New York, loué sans engagement de longue durée. Deux mois plus tard, l'envie de repartir est déjà là.

Leur méthode est rodée. Un aller simple, un hôtel réservé pour les deux premières semaines, puis deux à trois semaines par destination. Ils gardent les horaires de bureau de New York, ce qui les fait travailler environ de 14 heures à 22 heures en Europe ou au Maroc. Pour le Japon, trop décalé, ils ont posé trois semaines de vacances.

Moins de 138 euros la nuit en moyenne

Avant de partir, le couple dépensait environ 33 000 euros de loyer par an, soit près de 1 380 euros par mois et par personne. À l'hôtel, la note moyenne est restée sous les 138 euros la nuit, avec des pointes jusqu'à 275 euros dans les villes chères et moins de 92 euros dans les moins chères.

Sur une année, l'hébergement leur revient à environ 33 000 euros, l'équivalent de leur ancien loyer. Ce qui fait pencher la balance, ce sont les points de fidélité.

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Le vrai secret : les points de fidélité

Le couple ne réserve que dans de grandes chaînes, Marriott, Hilton, Hyatt et IHG, où il a obtenu un statut de membre privilégié. Les points hôteliers leur rendent environ 16 % de leurs frais d'hébergement, et les cartes de crédit 6 à 8 % de plus. Au total, environ un quart de la dépense leur revient sous forme de points.

Ils ouvrent aussi régulièrement de nouvelles cartes pour toucher les bonus de bienvenue, environ 100 000 points tous les deux mois. Deux cartes Hyatt leur ont offert une semaine à l'Andaz Mayakoba, au Mexique, avec un surclassement d'une chambre à 367 euros la nuit vers une suite à 642 euros. Un bonus American Express a payé leurs billets en classe affaires pour le Japon, d'une valeur de plus de 7 300 euros.

Ce que ce budget représente à Paris

Leurs 33 000 euros annuels font environ 2 750 euros par mois pour deux. À Paris, le loyer médian d'un trois-pièces atteignait 24,1 euros le mètre carré hors charges en 2023, selon l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL). Avec ce budget, on pourrait donc louer environ 114 mètres carrés dans la capitale.

Ce mode de vie a aussi des effets fiscaux. En 2022, Daniel George a passé 333 jours à l'étranger, ce qui lui a permis d'être considéré comme non-résident et de ne pas payer d'impôt sur ses plus-values. Leur seule adresse officielle reste la maison des parents de sa femme, où arrive leur courrier.

En août 2023, après avoir atteint l'indépendance financière plus tôt dans l'année, il a quitté JPMorgan pour lancer sa propre start-up d'intelligence artificielle. Le couple comptait continuer à voyager pendant qu'il la dirige, avant de fonder une famille.

Source : Entrepreneur (Business Insider) & ANIL