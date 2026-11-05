« Les banquets du vendredi et du samedi sont complets » : le Canon français ouvre une troisième date à Carcassonne

En 2027, le Canon français va s’arrêter à Carcassonne et les gourmands ont répondu présents. Les deux premiers événements sont complets et une troisième date a été annoncée.

Le Canon français a été créé en 2021, durant la pandémie, pour venir en aide à un vigneron local qui n’arrivait plus à vendre ses produits pendant le confinement. Par la suite, cet événement s’est transformé en grande réunion populaire qui a pour objectif de valoriser le terroir et le patrimoine français.

Ce grand banquet géant attire chaque année de plus en plus de gourmands, venus profiter des repas copieux servis sur de grandes tablées. Pour ce banquet, plus de 1 kg de nourriture est prévu par personne.

Un événement victime de son succès

Entre animations, chants traditionnels, dégustations de bière et de vin, cet événement fait beaucoup parler de lui. C’est le cas à Carcassonne, où une première date a été fixée au samedi 29 mai 2027. Cependant, quelques heures après l’annonce, l’événement était déjà complet.

Crédit photo : Le Canon Français / Facebook

Une deuxième date a alors été programmée, le vendredi 28 mai 2027, mais une fois encore, toutes les places ont été prises et une liste d’attente a été créée.

Une troisième date annoncée

Christophe Barthès, le maire de Carcassonne, a alors annoncé la création d’une troisième date, le dimanche 30 mai. Comme les deux autres événements, ce rassemblement aura lieu au Centre de Congrès de Carcassonne. Ce week-end sera donc chargé pour la ville, qui enchaînera trois jours festifs.

“Les banquets du vendredi et du samedi sont complets, c’est pourquoi nous ouvrons une troisième date le dimanche 30 mai”, a annoncé l’entreprise sur son site internet.

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Des règles à respecter

Pour participer à ce banquet, comptez un montant de 79,99 euros par personne. Avant de réserver votre place, vous devrez prendre connaissance de la Charte des canonniers afin de connaître les règles spécifiques à l’événement pour éviter tout débordement.

Les organisateurs du Canon français interdisent les consommations d’alcool excessives et demandent de “ne pas imposer ses idées politiques ou encore ses remarques grivoises aux autres canonniers”. Ces recommandations ont été prises suite aux dérapages observés dans différents banquets organisés en France, où des insultes ont été proférées et des saluts nazis effectués.

Les participants qui ne respecteront pas ces règles pourront être exclus du banquet. Si vous voulez avoir une place pour cet événement très attendu, inscrivez-vous sur la billetterie du banquet audois.