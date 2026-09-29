Pour ses 50 ans, Decathlon ressuscite le style de ses premières polaires : cette édition limitée à 34,99 euros est la plus cosy de l'automne

Decathlon fête ses 50 ans avec une polaire Quechua en édition limitée, épaisse, oversize et au look rétro, vendue 34,99 euros en version femme comme homme.

Decathlon n'a pas l'intention de laisser passer son anniversaire sans faire du bruit dans nos dressings. Fondée en 1976 par Michel Leclercq, avec un premier magasin près de Lille, l'enseigne fête cette année ses 50 ans. Et pour l'automne, elle a sorti une pièce qui a tout pour devenir la star des matins frais : une polaire de randonnée Quechua en édition limitée, vendue 34,99 euros.

Son argument principal tient en une phrase : elle s'inspire directement des toutes premières polaires de la marque. Coupe large, demi-zip, poche kangourou et jeu de couleurs contrastées, elle a le look d'une pièce vintage dénichée en friperie, avec la chaleur d'un modèle neuf.

Une polaire rétro pensée comme un clin d'œil

Sur sa fiche produit, Decathlon ne cache pas l'intention. La marque présente cette polaire comme un hommage à son histoire :

Un clin d'œil aux premières polaires Decathlon. En ville comme en montagne, cette édition limitée 50 ans, chaude et confortable, vous protège du froid avec un style rétro affirmé.

Dans le communiqué publié par Decathlon au Royaume-Uni, l'enseigne évoque une « palette de couleurs contrastées » et un « badge anniversaire redessiné façon années 80 » (traduit de l'anglais). De quoi coller parfaitement à la tendance outdoor, qui a fait sortir les polaires, les coupe-vent et les chaussures de randonnée des sentiers pour les installer dans les tenues du quotidien.

La version femme se décline en violet nuit, dans un style bicolore, du XS au 2XL. La version homme, au même prix, existe en vert pin ou en violet orchidée, associés à un noir fumé.

375 g/m² : pourquoi ce chiffre compte

Derrière son allure nostalgique, cette polaire n'est pas qu'un objet de collection. Elle affiche un grammage de 375 g/m², le chiffre qui indique la densité du tissu polaire. Plus il est élevé, plus la polaire est épaisse et isolante. Les modèles fins, faits pour être portés en sous-couche, tournent plutôt autour de 100 à 200 g/m². Avec 375 g/m², on est clairement du côté des polaires chaudes, capables de se porter seules par temps frais.

Le reste de la fiche technique confirme cette vocation cocooning :

une coupe oversize, qui laisse de l'aisance dans les mouvements et se superpose facilement ;

un demi-zip qui remonte jusqu'au col, pour protéger le cou quand le vent se lève ;

une grande poche kangourou à l'avant ;

un tissu 100 % polyester, lavable en machine à 40 °C et qui passe au sèche-linge.

Elle n'a pas de capuche, ce qui renforce son côté pull de tous les jours. Decathlon la destine à la randonnée par temps frais, mais aussi à la ville.

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Une édition limitée parmi d'autres pour les 50 ans

Cette polaire s'inscrit dans une année entière de clins d'œil au passé. En janvier 2026, Decathlon avait déjà lancé Vertigo 76, une collection de 15 pièces inspirée de ses archives outdoor, avec polaires, coupe-vent, pantalons cargo et le retour d'un écusson triangulaire brodé. En juin, la capsule Yestalgia a ressorti l'esthétique sportswear des années 90, entre survêtements en nylon et couleurs vives.

La polaire Quechua anniversaire est arrivée en septembre, cette fois sous la bannière de la marque de randonnée maison. À 34,99 euros, elle joue la carte de l'objet collector sans afficher un prix de pièce de créateur.

Comment la porter cet automne

Sa coupe ample permet de jouer sur les contrastes de volumes. Avec un jean droit et des baskets de running, elle donne une tenue décontractée pour le week-end. Sur un legging et des chaussures de trail, elle retrouve son terrain d'origine, en balade comme en randonnée. Pour un look plus urbain, elle s'associe à un pantalon large ou à une jupe longue et à des boots, en laissant dépasser le col d'un t-shirt.

Reste un détail à ne pas oublier : l'édition est limitée. Decathlon ne précise ni le nombre de pièces produites ni jusqu'à quand elle restera en vente. Si une taille vous intéresse, mieux vaut donc ne pas trop attendre.

Source : Decathlon