Veronika, 21 ans, se dit trop belle pour trouver l'amour : « Les hommes me voient uniquement comme une mannequin et pas comme une personne »

À 21 ans, le mannequin Veronika Vovk assure que sa beauté est un frein à ses relations amoureuses. La raison ? Les hommes seraient trop intimidés par son physique pour l’aborder.

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Veronika Vovk

Trop belle pour trouver l’amour ? C’est le problème auquel semble faire face Veronika Vovk, une mannequin ukrainienne installée en Belgique.

Cette jeune femme de 21 ans pense que son physique est devenu un véritable obstacle pour trouver son prince charmant, rapporte le site LADbible.

Une mannequin assure qu’elle intimide les hommes

Alors qu’une grande partie des rencontres amoureuses se fait en ligne, Veronika refuse d’utiliser les applications pour trouver chaussure à son pied. Elle espère en effet rencontrer quelqu’un dans la vraie vie.

Le hic ? Elle estime que beaucoup d’hommes sont «trop timides» pour venir lui parler. Veronika, qui vit désormais à Anvers, après avoir fui Kiev en 2022, assure que sa beauté y est pour beaucoup.

« J’ai du mal à avoir des rendez-vous amoureux. Les hommes me voient uniquement comme une mannequin et pas comme une personne. C’est clairement devenu un obstacle pour trouver le petit ami idéal », raconte-t-elle.

Veronika VovkCrédit Photo : Veronika Vovk

Avant d’ajouter :

« Je ne veux pas que quelqu’un sorte avec moi juste parce que le fait de sortir avec une mannequin serait une sorte de symbole de réussite pour un homme alpha ».

Elle rêve de vivre une belle histoire d’amour

Si la jeune femme a du mal à trouver des prétendants, l’Ukrainienne explique que certains hommes osent parfois l’aborder pour lui proposer un rendez-vous. Le problème ? Ce n’est pas le genre d’homme qu’elle recherche.

Aujourd’hui, Veronika rêve d’avoir une relation avec un homme équilibré, gentil et indépendant. Mais elle désespère de vivre un jour une telle histoire d’amour.

« Beaucoup d’hommes parlent énormément en ligne, mais sont trop intimidés pour aller parler aux femmes dans la vraie vie. Malheureusement, mon expérience m’a montré que ce genre d’homme est trop timide pour tenter sa chance et m’inviter à sortir. Je n’ai donc toujours pas trouvé l’homme de mes rêves », poursuit-elle.

Veronika VovkCrédit Photo : Veronika Vovk

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la mannequin aimerait vivre sa love story, comme dans les comédies romantiques.

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Trop de travail pour trouver un petit ami

Comme le précisent nos confrères, la principale concernée pense que son emploi du temps professionnel chargé constitue également un frein.

« C’est difficile de trouver un petit ami lorsque je travaille, car je passe beaucoup de temps sur les tournages », détaille-t-elle.

Veronika VovkCrédit Photo : Veronika Vovk

Enfin, la guerre entre l’Ukraine et la Russie a poussé Veronika à changer sa vie, ce qui lui donne un sentiment de culpabilité, notamment en raison de sa carrière dans le mannequinat.

« Vous pouvez vous retrouver sur un magnifique tournage, travailler avec une marque de luxe ou voyager dans un endroit incroyablement beau, tout en sachant que des personnes que vous aimez vivent la guerre dans leur pays », conclut-elle.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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