Une mère de famille se fracture le dos en vacances en Grèce : à cause de ce détail dans son assurance voyage, elle doit payer 33 000 euros

Partie en vacances en Grèce, une femme a eu un accident qui lui a fracturé le dos. Cependant, elle a dû payer 33 000 euros de frais médicaux à cause d’une erreur de son assurance.

Diane Steadman est une mère de deux enfants âgée de 61 ans qui est récemment partie en vacances en Grèce avec son compagnon Mick Raftery. Le couple s’est rendu sur l’île grecque de Skiathos pour deux semaines et a loué un quad pour se rendre sur les plages idylliques de la région.

Cependant, un drame est survenu le dernier jour des vacances. Mick et Diane ont eu un accident de quad et ont été percutés par une voiture alors qu’ils retournaient au magasin de location pour restituer le véhicule.

Un accident de quad

La voiture a percuté l’arrière du quad et Mick et Diane ont été projetés au loin. Si Mick n’a eu que quelques coupures et contusions, Diane souffre de plusieurs fractures sur deux vertèbres.

“J’ai senti un sursaut dans le dos et je ne me souviens de rien d’autre. Je me souviens seulement de m’être réveillée sur la route. J’étais entre veille et sommeil, je n’avais pas l’énergie de parler à qui que ce soit à mon réveil. J’ai essayé d’être forte mais j’avais tellement peur, j’ai eu l’impression que j’allais mourir”, a confié Diane.

Crédit photo : Kennedy News and Media

Diane n'est pas la seule à avoir eu un accident en voyage. C'est également le cas de cet ado de 17 ans qui a parcouru 32 000 km à vélo et a fini à l'hôpital.

Des frais non remboursés

La soixantenaire a été transportée dans un centre médical d’urgence en Grèce. Cependant, alors qu’elle pensait être couverte par son assurance voyage en cas d’accident, cela n’a pas été le cas.

Crédit photo : Kennedy News and Media

Quand Diane a contacté son assurance, elle a appris que cette dernière ne couvrait pas les accidents de quad. Ainsi, Diane devait payer tous ses soins médicaux en Grèce, sans recevoir aucun remboursement.

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Elle paie 33 000 euros pour rentrer chez elle

Malheureusement, les frais d’opération de Diane s’élevaient à 48 000 euros, une somme qu’elle ne pouvait pas payer. Ainsi, elle a été obligée de payer 33 000 euros pour être transportée en ambulance aérienne et revenir au Royaume-Uni le 30 septembre dernier.

Pour couvrir ces frais de transport inévitables, Diane a lancé une collecte de fonds sur GoFundMe. Elle est maintenant de retour chez elle et attend d’être opérée. Traumatisée par cette expérience, elle a juré ne plus jamais voyager à l’étranger. De son côté, Mick recommande à tous les voyageurs de bien se renseigner au préalable sur leur assurance et de lire les petites lignes du contrat pour éviter les mauvaises surprises.