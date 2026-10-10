À 12 ans, elle donne ses 600 euros d'économies à son père pour construire sa maison dans le jardin : deux étages, un plancher en verre et une trappe secrète

À 12 ans, Elsie a confié ses 500 livres d'économies à son père pour construire la maison de ses rêves au fond du jardin. Un incroyable projet sur deux étages.

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La maison-champignon construite par Ben Swanborough pour sa fille dans le jardin familial

L'idée de départ peut prêter à sourire : une petite fille de 12 ans s'approche de son père, lui tend toutes ses économies et passe commande pour une maison en forme de champignon. Mais pour Ben Swanborough, un paysagiste britannique résidant à Chiddingfold, dans le Surrey, cette requête enfantine est devenue un défi architectural très sérieux. Avec les 500 livres sterling (environ 600 euros) économisées par sa fille Elsie, ce père de famille a transformé un coin mort de son jardin en une véritable prouesse architecturale.

Loin d'une simple cabane faite de planches clouées à la hâte, la construction baptisée «The Mushroom House» (la maison-champignon) est une véritable dépendance habitable sur deux niveaux, regorgeant d'ingéniosité. L'aboutissement d'un projet familial qui a même été couronné au niveau national.

Une tirelire vidée pour une maison sur mesure

Pendant plusieurs années, Elsie a réclamé une cabane en forme de champignon. Pensant que l'idée finirait par lui passer, son père a repoussé l'échéance. Jusqu'au jour où la jeune fille est passée aux choses sérieuses. Elle s'est présentée avec 500 livres sterling d'économies qu'elle avait patiemment amassées, posant un ultimatum affectueux : «Quand vas-tu construire la maison ? J'ai économisé 500 livres, vas-tu la faire ?»

Interieur de la cabane

Face à cette détermination, Ben Swanborough, fort de ses compétences en aménagement paysager, n'a plus pu reculer. Père et fille ont commencé par dégager un espace à l'abandon au fond de leur jardin, surplombant un petit cours d'eau. La géométrie du lieu a dicté la forme de la structure. Pour respecter l'idée du champignon exigée par sa fille, Ben a conçu une base étroite formant le «pied», surmontée d'une structure élargie pour le «chapeau».

L'ossature a été bâtie avec de robustes poutres en chêne récupérées, tandis que le toit et les murs ont été recouverts de tuiles en cèdre. La construction s'est étalée sur une année entière, mobilisant les week-ends et les soirées du père de famille. Elsie s'investissait dès son retour de l'école, participant à chaque étape selon ses capacités. Si l'investissement initial était bien de 500 livres, les finitions et le perfectionnisme de Ben ont finalement poussé la valeur matérielle du projet à près de 5 000 livres (sans compter la main-d'œuvre).

Un sol en verre au-dessus de la rivière et une trappe secrète

Le résultat dépasse tout ce que la jeune fille aurait pu imaginer, intégrant des aménagements dignes d'une véritable maison haut de gamme, teintés de fantaisie.

Le rez-de-chaussée, correspondant au pied du champignon, est accessible par une petite porte digne du monde des Hobbits. L'espace intérieur intègre un bureau rabattable et de nombreux rangements. Pour monter à l'étage, aucun escalier classique : on y accède en escaladant un petit mur de grimpe intérieur qui mène à une trappe au plafond.

C'est en franchissant cette trappe que l'on découvre l'espace de vie principal, décoré dans un style industriel vintage avec du parquet de récupération. Ben Swanborough y a aménagé un coin cuisine et dissimulé une étagère secrète pour les friandises. Mais les atouts les plus impressionnants restent les ouvertures : l'étage est doté de vitraux colorés, d'un toit en verre pour observer les étoiles la nuit, et surtout d'une dalle de plancher transparente qui permet d'admirer la petite rivière qui s'écoule directement sous la cabane.

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La meilleure cabane du pays

Séduite par leur création, la famille a soumis des photos du projet à la célèbre émission britannique George Clarke's Amazing Spaces, diffusée sur Channel 4, qui organise le concours de la «Cabane de l'année» (Shed of the Year).

La maison-champignon a d'abord remporté le premier prix dans la catégorie «Cabane et maison d'été», avant de s'imposer face aux vainqueurs des sept autres catégories. Le projet d'Elsie et de son père a ainsi décroché le titre de grande gagnante de l'édition 2017 du Cuprinol Shed of the Year, surpassant le chiffre record de 2 963 candidatures et récoltant la faveur des 26 571 participants au vote du public.

«Quand nous avons commencé le projet, nous n'aurions jamais pu rêver d'en arriver là aujourd'hui. Nous avons déjà construit tellement de beaux souvenirs dans notre cabane, et nous en avons tellement d'autres maintenant grâce au concours !», a réagi Ben Swanborough lors de sa victoire.

En guise de récompense, le père et sa fille ont remporté une prime de 1 000 livres sterling (remboursant ainsi largement la mise initiale d'Elsie), 100 livres de produits d'entretien pour le bois, une plaque commémorative et une couronne géante installée sur le toit de leur création. Une belle consécration pour cette structure en bois devenue le quartier général de la jeune fille et de son grand frère.

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Royaume-uni Tiny house

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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