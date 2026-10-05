Il part en forêt avec un sac à dos rempli d'outils à main pour bâtir sa cabane en rondins : trois ans plus tard, 1,6 million d'abonnés le suivent sur YouTube

Guidé par son grand-père, un Suédois de 18 ans a bâti sa cabane en rondins aux outils à main. Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui 1,6 million d'abonnés.

À 17 ans, Erik Grankvist vit à Stockholm et se sent perdu. Un documentaire sur un Américain installé seul en Alaska lui donne une idée : bâtir lui aussi une cabane en rondins, uniquement avec des outils à main.

Une fois ses études secondaires terminées, il part dans une forêt suédoise avec un sac à dos rempli d'outils. Trois ans plus tard, ce chantier est devenu un film d'environ 90 minutes, et sa chaîne YouTube compte aujourd'hui plus de 1,6 million d'abonnés.

Un documentaire sur un Américain parti en Alaska

Le film qui a tout déclenché raconte l'histoire de Dick Proenneke. À la fin des années 1960, cet Américain s'installe dans la région de Twin Lakes, en Alaska. Il construit une cabane en rondins avec des outils à main, filme son travail avec une caméra 16 mm et reste sur place pendant trente ans. Ses images ont donné naissance à Alone in the Wilderness, diffusé à la télévision publique américaine.

Erik Grankvist regarde ce documentaire à 17 ans et décide de tenter la même aventure en Suède. Le point de départ est modeste, il l'écrit lui-même (citation traduite de l'anglais) :

« Je n'avais aucune expérience en construction. »

Il commence donc par étudier les techniques anciennes et par apprendre auprès de son grand-père, Åke Nilsson, qu'il présente comme son mentor. Puis il se met à abattre des arbres et à filmer avec son téléphone, en apprenant au fur et à mesure.

Trois ans de chantier devant une caméra

Le film qui en résulte ne contient ni narration ni commentaire. Erik installe sa caméra sur un trépied et la laisse tourner pendant qu'il creuse, transporte des pierres pour les fondations, abat et écorce les arbres, puis ajuste chaque rondin. Il avait reçu une GoPro pour son anniversaire et a décidé de s'en servir, sans avoir prévu à l'origine de tout filmer. Fenêtres, porte, toit : les saisons défilent et sa silhouette change au fil des mois.

Dans la description de sa vidéo, il résume ces années en quelques mots, rapportés par le site Explorersweb (citation traduite de l'anglais) :

« Du travail acharné, de la douleur, du froid, énormément d'erreurs. »

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Seul, vraiment ?

La question s'est vite posée. Le site Open Culture a relevé que le projet avait pris de l'ampleur une fois ses études terminées, ce qui laisse penser qu'Erik ne vivait pas en permanence dans les bois et qu'on s'occupait de lui en dehors du chantier. Le même site note qu'un tracteur apparaît à l'image et qu'Erik reconnaît qu'il aurait préféré un cheval. Il précise aussi que le film n'est pas présenté comme un mode d'emploi.

Le parallèle avec son modèle est frappant : Dick Proenneke recevait lui aussi des vivres par avion, grâce à un ami pilote. Dans les deux cas, ce que montrent les images, c'est surtout le travail manuel, les erreurs et un résultat qui tient debout.

De la cabane à 1,6 million d'abonnés

En avril 2025, la chaîne suédoise TV4 le présentait comme un jeune homme de 24 ans installé dans le Västmanland, suivi par 1,6 million de personnes sur YouTube. D'après le site d'analyse Playboard, sa chaîne approche aujourd'hui 1,7 million d'abonnés et environ 300 millions de vues cumulées pour 76 vidéos. L'une des plus récentes, publiée en décembre 2025 sous le titre « 7 Years Alone In The Wilderness | Full Story », dépasse 2,5 millions de vues.

Erik vend aussi des objets en bois fabriqués par ses soins sur son site, et il est ambassadeur de la marque de vêtements outdoor Revolution Race. Son histoire rejoint celle d'autres autoconstructeurs, comme ce Danois qui a démissionné pour bâtir seul sa maison de 16 m² dans les bois.

Sur la page que lui consacre Revolution Race, Erik affirme être, six ans après ses débuts, presque totalement autonome sur son terrain, sans électricité, sans eau courante et sans outils électriques. Son prochain projet : une cuisine d'extérieur pour sa cabane.

Source : TV4 Nyheterna & Explorersweb