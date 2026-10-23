À 22 ans, il transforme deux caisses de camion échangées contre des meubles en maison de 74 m² : une chambre, une cuisine à 590 euros et 6 500 euros au total

Un menuisier gallois et sa compagne ont fait de deux caisses de poids lourds leur premier logement, en six mois et sans emprunt immobilier.

Deux caisses de poids lourds, un terrain familial et six mois de chantier. En 2017, Carwyn Owen, 22 ans, et sa compagne Megan ont transformé ces arrières de camions en maison de 74 m², pour 6 500 euros au total.

À l'époque, les deux jeunes Gallois vivent encore chez leurs parents, à Welshpool. Impossible pour eux de réunir l'apport qu'exige un prêt immobilier. Plutôt que d'attendre des années, ils décident de bâtir leur premier logement eux-mêmes, sans emprunt.

Des meubles contre deux camions

Tout commence par un troc. Carwyn est menuisier et ébéniste. Un ami lui cède les caisses de deux camions. En échange, le jeune homme fabrique des meubles pour la femme de cet ami.

Le chantier dure six mois. Carwyn réalise lui-même l'essentiel des travaux, avec l'aide d'un architecte et d'un designer. Le projet est suivi par l'émission de Channel 4 « How to Live Mortgage Free with Sarah Beeny ». Dans l'épisode diffusé le 10 mai 2017, la présentatrice se rend au pays de Galles avec l'architecte Damion Burrows et le designer Max McMurdo. Le couple y prévoit un budget d'environ 5 900 euros. La facture finale dépassera légèrement ce chiffre.

74 m², une chambre et un frigo à 11 euros

Le résultat tient dans une maison d'une chambre de 74 m². On y trouve une cuisine en longueur, une chambre avec un lit double et une salle de bains équipée d'une douche indépendante.

À l'extérieur, la structure est habillée d'un bardage en mélèze. Les fenêtres sont faites à la main, les luminaires sont en cuivre. Carwyn a aussi fabriqué lui-même les lits, les tables et le canapé.

Chaque poste de dépense a été surveillé de près. La cuisine neuve a coûté 590 euros. La salle de bains a été installée pour 118 euros. Megan a déniché l'électroménager en ligne : un four à 24 euros, un réfrigérateur à 11 euros et un lave-linge à 35 euros.

Une maison qui devra un jour déménager

La maison est posée sur une parcelle qui appartient à la famille, en ville. Elle a un statut particulier : c'est techniquement une structure temporaire, appelée à quitter un jour ce terrain. Ce statut a permis au couple d'économiser sur les frais de permis de construire.

Le principe séduit Sarah Beeny. Dans une interview publiée par Channel 4 avant la diffusion de la série, la présentatrice explique pourquoi l'arrière d'un camion fait une si bonne base :

« Un arrière de camion, c'est en fait une ossature, et la remplir est si facile que n'importe qui pourrait le faire. » (traduit de l'anglais)

Elle y voit un autre atout : ce type d'habitation peut être déplacé. Pour elle, le vrai frein à une vie sans crédit immobilier se trouve ailleurs. Beaucoup de gens dépensent énormément en loyer, et le terrain reste le poste le plus coûteux. Ses propos ont été repris par le Shropshire Star :

« Si vous avez un terrain avec un permis de construire, vous avez franchi le plus gros obstacle. » (traduit de l'anglais)

Carwyn et Megan avaient cet atout en main : une parcelle familiale, à Welshpool.

Source : Shropshire Star & Channel 4