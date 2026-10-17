À 63 ans, il paie 357 euros de loyer pour sa tiny house de 37 m² : dans environ deux ans, elle sera à lui

À Toledo, aux États-Unis, des habitants modestes paient un loyer de 357 euros pendant sept ans pour devenir propriétaires de leur tiny house.

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Coy Clifton, 63 ans, et son chien Chico devant sa tiny house de Bluff Street Village, à Toledo, dans l'Ohio

Coy Clifton a 63 ans et paie 357 euros de loyer par mois pour sa tiny house d'environ 37 m². Dans à peu près deux ans, il n'aura plus de loyer à verser : la maison sera officiellement à lui.

Cet habitant vit à Bluff Street Village, un petit quartier de tiny houses construit sur d'anciens terrains vagues de Toledo, dans l'Ohio, aux États-Unis. Le principe tient en une phrase. Les habitants paient un loyer pendant sept ans, puis deviennent propriétaires de leur logement.

Un loyer qui finit par payer la maison

Chaque maison mesure environ 37 m². On y trouve une cuisine, une salle de bains, un coin séjour, un lave-linge, un sèche-linge, une cuisinière et un réfrigérateur. Les 357 euros mensuels couvrent toutes les charges sauf l'électricité, qui reste à la charge du locataire.

Tiny house de Coy Clifton

Le projet s'adresse aux personnes aux revenus très modestes : entre 7 100 et 19 600 euros par an, soit environ 600 à 1 600 euros par mois. Les candidats doivent habiter le comté de Lucas depuis au moins un an, et chaque foyer compte deux personnes au maximum. Le dossier est écarté en cas de condamnation pour violence ou pour infraction sexuelle au cours des dix dernières années.

La maison ne s'obtient pas seulement avec de l'argent. Chaque résident doit faire 10 heures de bénévolat par mois et assister à des ateliers mensuels.

« Le plus confortable de toute ma vie »

Coy Clifton habite le village depuis plus de quatre ans avec son chien, Chico. Derrière sa maison, il a aménagé un potager et un petit bassin. Il a survécu à un accident de voiture, à plusieurs opérations et à un cancer. Aujourd'hui en invalidité, il ne peut plus travailler. Devant la caméra de la chaîne locale 13abc, il a confié qu'il n'aurait jamais imaginé vivre ainsi (propos traduits de l'anglais).

J'ai 63 ans, et c'est sans doute l'endroit où j'ai vécu le plus confortablement de toute ma vie.

Il parle déjà du jour où la maison sera à son nom.

Ce sera un sentiment que je n'ai jamais connu.
La suite après cette vidéo

Un modèle importé de Detroit

Le village est géré par le Monroe Street Neighborhood Center, une association de quartier. En septembre 2021, les deux premières maisons se dressaient déjà à l'angle de Bluff Street et de Rosedale Avenue, entièrement électriques et équipées de panneaux solaires. L'église méthodiste de Monroe Street avait obtenu le soutien de l'enseigne de bricolage Lowe's pour lancer le chantier.

Le concept vient de Detroit, la grande ville voisine du Michigan. L'association Cass Community Social Services y a créé un village de tiny houses fondé sur la même règle : sept ans de loyer, puis la propriété. À Detroit, le loyer est calculé en fonction de la surface de la maison.

Le projet de Toledo visait au départ une vingtaine de maisons. Il en compte aujourd'hui sept, et huit autres doivent suivre d'ici 2030. Le financement repose surtout sur les dons, et il manque encore environ 1,1 million d'euros pour terminer le village.

Une seule maison libre

Pour l'instant, une maison est vide. L'association cherche son futur occupant et les candidatures se font uniquement en ligne, sur le site du village. Elles seront closes le 30 octobre 2026.

Source : 13abc & Bluff Street Village

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Tiny house États-Unis

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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