À 72 ans, elle refuse la maison de retraite et fait construire une tiny house de 45 m² au fond de son jardin : 246 000 euros pour y loger un jour une aide à domicile

Plutôt que la maison de retraite, Kathie Schwartz et son mari, sans enfants, ont fait bâtir dans leur jardin une petite maison pour une future aide à domicile.

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La tiny house de 45 m² construite au fond du jardin de Kathie Schwartz et de son mari à Petaluma, en Californie

Kathie Schwartz a 72 ans et refuse de finir en maison de retraite. Avec son mari, Jerry, elle a fait construire au fond de son jardin, à Petaluma en Californie, une tiny house de 45 m² qui a coûté environ 246 000 euros, pensée pour loger un jour une aide à domicile.

Le couple n'a pas d'enfants. Il ne compte ni sur la famille ni sur une résidence pour seniors pour vieillir. Kathie Schwartz a raconté ce choix au site américain Business Insider, fin septembre 2026.

Une promesse après des funérailles

Tous deux sont en bonne santé. Autour d'eux, des amis déclinent avec l'âge et les cérémonies d'adieu se succèdent. Au retour de l'une d'elles, Jerry a regardé sa femme et lui a demandé une seule chose.

Promets-moi que tu ne me mettras jamais en maison de retraite.

(Propos rapportés par Kathie Schwartz à Business Insider, traduits de l'anglais.)

À l'époque, le couple vivait dans une maison de trois étages, en montagne, sous la neige une bonne partie de l'année. Trop grande, trop dure à entretenir. Ils ont visité des résidences pour retraités au Nevada, en Arizona et en Californie. Dans le désert de l'Arizona, l'une d'elles proposait équipements sportifs et activités pour seniors. Jerry a refusé d'y vivre. Kathie lui a donné raison.

Ils se sont finalement installés à Petaluma, au nord de San Francisco, dans une maison de plain-pied de 102 m² achetée il y a 35 ans et qu'ils louaient jusque-là. Un seul défaut : aucune place pour recevoir des proches, et encore moins pour loger quelqu'un à plein temps.

Douze mois de permis et un lit escamotable

Tiny house

La solution se trouvait dans le jardin. Le couple a conçu le projet avec Studio Home, une entreprise du Colorado, et a engagé un architecte paysagiste pour adapter le terrain. L'obtention des permis a pris à elle seule douze mois. La maison a été achevée en 2022.

À l'intérieur, une cuisine et une salle de bains complète. Pas de chambre séparée : un lit escamotable se déplie dans la pièce principale. Le budget d'environ 246 000 euros comprend aussi les tranchées pour l'électricité, le raccordement aux égouts et les fondations.

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Une chambre d'amis en attendant

Pour l'instant, personne n'y habite à l'année. Les amis et la famille de passage y dorment, et Kathie Schwartz y donne des cours de mah-jong. Le jour où l'un des deux aura besoin d'aide, une aide à domicile rémunérée pourra s'y installer, à quelques pas de leur porte. Le couple restera chez lui.

Ajouter cette tiny house à notre propriété a vraiment été l'une des meilleures décisions immobilières que j'aie jamais prises.

(Kathie Schwartz à Business Insider, traduit de l'anglais.)

Selon elle, la construction a fait grimper la valeur de leur bien et leur laisse une grande marge de manœuvre si leur santé change.

L'équivalent de sept ans d'Ehpad en France

La somme a de quoi faire sursauter. Ramenée aux tarifs français, elle représente environ sept ans d'hébergement en chambre seule dans un Ehpad non habilité à l'aide sociale. D'après la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ce type de chambre coûtait en moyenne 95,60 euros par jour en 2023, hors frais liés à la dépendance, soit près de 35 000 euros par an.

La comparaison a ses limites. La maison reste la propriété du couple, mais il faudra payer l'aide à domicile le moment venu.

Kathie Schwartz voit déjà plus loin. Elle réfléchit avec des amis à l'achat d'un terrain plus grand pour y bâtir plusieurs petites maisons et vieillir ensemble, en communauté.

Source : La Nación & Moneywise

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Tiny house Retraite

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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