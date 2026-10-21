Elle quitte l'appartement new-yorkais où elle a vécu près de 60 ans pour le garage de sa fille : à 84 ans, elle s'installe dans un studio de 27 m² avec douche de plain-pied

Veuve, Karin a quitté New York pour Los Angeles, où sa fille a transformé son garage en studio. Elle tient à lui verser un loyer chaque mois.

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Le studio aménagé dans l'ancien garage de Monique Marshall, à Los Angeles, pour sa mère Karin Notbom-Healey, 84 ans.

Pendant près de soixante ans, Karin Notbom-Healey a vécu dans le même appartement de New York. Elle a fini par s'installer à Los Angeles, dans l'ancien garage de sa fille, transformé en studio de 27 m² avec une douche de plain-pied et un puits de lumière.

Son histoire a été racontée en septembre 2023 par AARP, la grande association américaine des plus de 50 ans. Karin avait alors 84 ans. Le chantier a duré près d'un an et coûté environ 112 000 euros.

Un deuil, puis un loyer qui flambe

Tout bascule en 2021. Billy, le mari de Karin et beau-père de sa fille, meurt. Le loyer de son appartement new-yorkais s'envole. Pour Monique Marshall, 55 ans, consultante dans l'éducation, la décision s'impose : sa mère doit quitter New York et venir vivre près de la famille, en Californie.

Le problème, c'est la place. La maison de Monique et de son mari, DeMille Halliburton, 59 ans, cadre dans l'assurance, ne fait qu'environ 111 m². Elle a en revanche un grand jardin, et un garage.

Karin Notbom-Healey

Karin, ancienne secrétaire juridique, traverse le pays avec dix cartons et deux ou trois sacs. Le temps des travaux, elle s'installe dans la chambre de ses petites-filles, de jeunes adultes qui campent dans le salon.

Pizzas, bières et quinze voisins pour vider le garage

Le garage n'a alors rien d'un logement. Son gendre le décrit comme un simple amas de bric-à-brac. Pour le vider, le couple commande des pizzas et de la bière et invite quinze voisins à donner un coup de main. Tout part à l'Armée du Salut.

Deux voisins architectes, Pierre De Angelis et Carmen Suero, dessinent les plans, selon la chaîne ABC 10News. Sur 27 m², ils prévoient un coin nuit, une kitchenette, une douche à l'italienne sans marche et un puits de lumière carrelé. Une vraie cuisine n'était pas nécessaire : Karin n'aime pas cuisiner, explique sa fille. Les priorités étaient la lumière et une salle de bains.

Mettre le bâtiment aux normes a tout compliqué. Il a fallu refaire le toit et couler de nouvelles fondations, ce qui a coûté plus cher et pris plus de temps que prévu, reconnaît DeMille Halliburton. Le couple a financé l'ensemble du chantier.

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À 84 ans, elle tient à payer son loyer

Karin n'a pas voulu être logée gratuitement. Elle insiste pour verser 936 euros de loyer à sa fille chaque mois. Fière de son indépendance, elle passe ses journées à écouter ses vinyles de John Coltrane et de Chuck Mangione, et à s'occuper de l'olivier qui pousse devant le studio. C'est là qu'ont été dispersées les cendres de Billy.

Interieur du studio

Avant le déménagement, la famille ne la voyait que pendant les vacances d'été ou pour quelques jours aux fêtes. Aujourd'hui, ils se retrouvent chaque jour, pour une marche jusqu'au café le matin ou pour dîner ensemble.

Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie.

Ce sont les mots de Karin Notbom-Healey, confiés à AARP (propos traduits de l'anglais).

Et en France, peut-on transformer son garage en logement ?

C'est possible, mais pas sans passer par la mairie. Selon Service-Public, dès que le garage dépasse 5 m², sa transformation en pièce d'habitation exige une déclaration préalable. Une déclaration est aussi obligatoire, quelle que soit la surface, si l'on remplace la porte du garage par une baie vitrée ou si l'on perce une fenêtre.

Le plan local d'urbanisme peut ajouter ses propres règles. La mairie peut notamment exiger une place de stationnement de remplacement sur le terrain. La transformation peut aussi faire évoluer la taxe foncière, un point à vérifier auprès du centre des impôts fonciers.

Source : AARP & Service-Public

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Tiny house États-Unis

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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