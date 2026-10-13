Elle construit une maison de 1,4 mètre de large juste pour gâcher la vue de son ex-mari : près de 100 ans plus tard, elle est mise sur le marché à 800 000 dollars

Après son divorce, une Américaine a hérité d'un minuscule bout de terrain. Pour se venger de son ex-mari, elle y a construit une maison de 1,4 m de large.

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La façade la plus étroite de cette incroyable maison ne mesure que 1,4 mètre de large.

En 1925, un juge de Seattle prononce un divorce. Il attribue la maison principale au mari. La femme hérite de la cour avant. Ce petit bout de terrain forme un triangle étriqué. Le mari pense sans doute que ce lopin de terre ne sert à rien. Son ex-femme lui prouve le contraire. Par pure vengeance, elle fait construire une maison collée à la sienne. L'objectif est simple : bloquer totalement la vue de son ancien époux. Le quartier la surnomme rapidement la « Spite House », la maison de la rancune.

Un triangle de 1,4 mètre de large

Le terrain impose une architecture extrême. La façade la plus fine de la maison mesure 55 pouces de large, soit environ 1,4 mètre. Un adulte peut toucher les deux murs en écartant les bras. Le bâtiment s'évase ensuite pour atteindre 4,5 mètres à son point le plus large.

La surface totale frôle les 80 mètres carrés (860 pieds carrés) répartis sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée possède même encore ses immenses doubles portes en bois d'origine, conçues à l'époque pour abriter un attelage ou une Ford T.

Des dimensions normales à l'intérieur

L'intérieur cache bien son jeu. Les constructeurs ont simplement adapté les angles des pièces pour suivre la pente du terrain. La cuisine abrite des appareils électroménagers de taille standard. Le grand four et le lave-vaisselle s'ouvrent sans buter contre les murs opposés.

La maison abrite une salle à manger capable d'accueillir six personnes et un salon confortable. À l'étage, au niveau de la partie la plus large du bâtiment, la chambre principale accueille un lit double. Les propriétaires ont conservé les planchers en chêne massif posés il y a près d'un siècle.

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Une propriété évaluée à 800 000 dollars

Presque cent ans plus tard, la maison de la rancune tient toujours debout. Elle se situe dans le quartier très prisé de Montlake, à Seattle. Les villas voisines s'arrachent souvent autour de 2 millions de dollars. Cette minuscule maison atypique a récemment été mise sur le marché pour 800 000 dollars.

Un promoteur immobilier construit actuellement un immense complexe à un pâté de maisons de là. Le futur propriétaire de ce bout d'histoire devra bientôt prendre une décision : céder aux offres d'achat inévitables, ou résister pour conserver intact ce monument de la vengeance.

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États-Unis Tiny house

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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