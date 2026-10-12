37 mètres carrés, deux étages et de la place pour quatre personnes : ce village de tiny houses cache des intérieurs XXL

Le Havana Resort au Québec a construit 10 tiny houses de 37 mètres carrés sur deux étages. Découvrez cet aménagement XXL parfait pour quatre personnes.

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Village de 10 tiny houses

Le manque d'espace freine souvent les amateurs de mini-maisons. Le complexe Havana Resort, situé au Québec, contourne cet obstacle de la plus simple des manières. Le domaine a fait le choix de construire en hauteur. Il abrite aujourd'hui un village de dix tiny houses identiques réparties sur deux niveaux. Chaque unité offre une surface habitable totale de 400 pieds carrés, soit environ 37 mètres carrés.

De l'extérieur, l'architecture reprend les codes traditionnels de la maison américaine dans un format réduit. Les façades affichent des lignes classiques. Seule la couleur du revêtement permet de différencier les dix habitations. La maison baptisée « Sol » dispose d'un porche couvert au rez-de-chaussée et d'un grand balcon suspendu au deuxième étage. Les concepteurs ont octroyé un terrain privatif à chaque unité. Cet espace de vie extérieur comprend une grande table à manger, un foyer pour faire un feu de camp et un barbecue en métal.

Un rez-de-chaussée aux volumes impressionnants

L'intérieur casse immédiatement la perception d'exiguïté. La hauteur sous plafond et la finition en bois apparent donnent l'impression de pénétrer dans un grand pavillon. Le rez-de-chaussée s'articule autour d'un grand salon ouvert. Le canapé principal se déplie pour former un lit confortable capable d'accueillir deux personnes. Quelques touches de décoration rappellent Cuba, un clin d'œil assumé par les propriétaires du domaine.

L'espace repas s'adapte à l'occupation de la maison. Une table pliante en bois accueille deux personnes au quotidien. Elle se déploie facilement pour asseoir quatre convives au moment des repas. Ce système ingénieux libère l'espace de circulation le reste de la journée.

Une cuisine complète et des rangements cachés

La cuisine occupe une surface inhabituellement vaste pour une tiny house. Elle s'étire sur toute la longueur du mur avec des équipements standards. Les plans de travail encadrent une véritable cuisinière avec son four, un grand four à micro-ondes et une hotte aspirante avec un éclairage intégré. Un évier en acier inoxydable à double bac fait face à la fenêtre. Les rangements abondent avec des placards massifs en partie basse, équipés de trois grands tiroirs remplis d'ustensiles. Des étagères flottantes accueillent la vaisselle en hauteur. Un grand réfrigérateur familial complète l'installation.

Les architectes ont exploité l'espace sous l'escalier pour dissimuler les équipements techniques. Ce grand volume fermé abrite le chauffe-eau et le panneau électrique de la maison. À quelques pas de là, la salle de bain se cache derrière une large porte coulissante intégrée dans la paroi. Cette pièce comprend une spacieuse cabine de douche fermée par une porte en verre, un grand lavabo sur meuble et des toilettes classiques. Le sol imite parfaitement le bois tout en résistant à l'humidité. Un système de chauffage indépendant garantit le confort de la pièce.

Un étage ouvert sur la forêt

Un escalier en bois mène au deuxième niveau. Cet étage est entièrement dédié à la zone de repos. Sous le plafond mansardé, la chambre principale intègre un lit double et un lit simple supplémentaire. La pièce dispose de son propre système de climatisation, d'un chauffage et d'un espace bureau aménagé avec une banquette de travail. Le sol est habillé d'un véritable parquet.

L'atout majeur de cet étage reste son ouverture sur la nature. Une grande porte vitrée donne accès au balcon privé supérieur. Cet aménagement fonctionne comme une extension directe de la chambre. Il offre un point de vue dégagé sur les arbres et sur les neuf autres habitations du village.

Ces dix constructions prouvent que 37 mètres carrés suffisent à héberger une famille si l'espace est judicieusement réparti sur deux niveaux. Les résidents profitent du confort de leur maison isolée tout en ayant accès aux vastes infrastructures du complexe Havana Resort. Le domaine met à disposition des piscines, des petits lacs aménagés et un réseau de sentiers de randonnée à travers la forêt canadienne.

Source : Carlos Kinq / YouTube

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Canada Tiny house

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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