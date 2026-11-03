Ils achètent un vieux château d'eau en piteux état et le rénovent pour 71 000 euros : c'est la douche qui donne le vertige

Vous rêvez de séjourner dans un lieu atypique ? Pourquoi pas ce château d'eau du Derbyshire, qui cache une salle d’eau pour le moins insolite ?

Il y a dix ans, Tamara Keeling, une Britannique âgée de 50 ans, et son mari ont acheté un ancien site de traitement des eaux à Bolsover, dans le Derbyshire.

Le couple a ainsi transformé l’ancienne tour en une maison de vacances pittoresque. La vieille bâtisse renferme même une douche qui ne manquera pas de vous laisser bouche bée.

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Un couple achète un ancien complexe hydraulique

C’est en 2003 que Tamara a découvert l’existence de cet ancien complexe hydraulique en regardant un épisode de l’émission britannique « Grand Designs », rapporte Derbyshire Time.

À l’époque, les propriétaires des lieux avaient transformé le complexe en véritable habitation. Cette propriété pas comme les autres a tout de suite séduit cette maman de deux enfants.

Quatre ans plus tard, elle a eu l’occasion de la racheter, mais une autre offre a finalement été retenue. Ce n’est qu’en 2016 que Tamara et son époux ont réussi à acquérir l’ensemble immobilier.

Si le prix d’achat n’est pas indiqué, on sait que le couple est devenu propriétaire de The Works, l’usine de traitement des eaux reconvertie en maison familiale, de la tour et des terrains alentour.

Crédit Photo : Airbnb

Il transforme la tour abandonnée en maison de vacances pour 71 000 euros

Quatre ans plus tard, en 2020, les Keeling ont entrepris de transformer la vieille tour en maison de vacances.

Mesurant 15 mètres de haut, elle a été construite en 1938. Par le passé, elle a abrité une immense cuve de 10 000 gallons (environ 45 000 litres). Celle-ci était située au dernier étage avant d’être désaffectée dans les années 1970.

Elle a ensuite été rachetée par des particuliers au début des années 2000. Le bâtiment servait alors d’abri de jardin avant que Tamara et son mari n’entament les travaux de rénovation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la tour était en piteux état. Selon ses propriétaires, elle n’avait pas de porte d’entrée digne de ce nom ni d’électricité. Ce n’est pas tout : un trou géant était visible à l’arrière de la bâtisse.

Au total, le couple a dépensé 60 000 livres sterling (environ 71 000 euros) pour redonner vie à cet espace délabré, le tout en seulement six mois. Un projet qui rappelle cette vieille citerne transformée en superbe maison.

Crédit Photo : Airbnb

Une salle d’eau atypique

Construite en béton armé, la tour conserve de nombreux éléments d’origine, notamment des surfaces en béton brut de décoffrage, ainsi que des ouvertures de portes et de fenêtres moulées dans un style Art déco.

« Nous voulions conserver l'originalité et nous avons pris beaucoup de plaisir à le faire », explique la mère de famille, qui dirige une entreprise d’ingénierie.

Au rez-de-chaussée, on retrouve une cuisine équipée d’appareils modernes et un salon avec un poêle à bois et un confortable canapé en forme de L. Ces deux espaces sont décorés dans un style à la fois rétro et industriel.

À l’étage, les visiteurs disposent d’une chambre avec un lit king size. Un fauteuil suspendu rend la pièce encore plus chaleureuse.

Mais c’est surtout la salle de bain qui fait parler. La douche à effet pluie est posée sur un sol en verre. Celui-ci donne en effet sur la cuisine située juste en dessous. De quoi provoquer le vertige !

Crédit Photo : Airbnb

« Nous recevons beaucoup de commentaires de gens qui disent "Je n'aimerais pas avoir à lever les yeux depuis la cuisine", mais quand l'eau coule, on ne voit que la plante des pieds », assure Tamara.

Cette dernière explique que The Tower est destiné aux couples qui souhaitent s’évader le temps d’un week-end. Il est possible de réserver un séjour à The Tower via Airbnb à partir de 185 livres la nuit (environ 220 euros).