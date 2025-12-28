Elle transforme ce salon avec goût, le résultat est hallucinant

Par |

Le salon avant rénovation

L’aménagement d’une maison est tout un art. C’est ce que montre ce salon qui a complètement été refait et dont le résultat est à couper le souffle.

Quand on achète une maison, certaines pièces peuvent sembler vieillottes. Dans ce cas, leur redonner de la modernité et de l’éclat peut être un vrai défi. Certaines personnes sont particulièrement douées pour aménager leur intérieur. Si certaines suivent les tendances déco qui cartonnent en 2025, d’autres laissent libre court à leur imagination, et le résultat est incroyable.

C'est le cas de cette femme qui a transformé son salon avec goût, puisque le résultat est hallucinant.

Le salon avant rénovationCrédit photo : Liz Deneen

Un salon entièrement blanc

Au départ, ce salon était ancien. La maison a été construite à la fin des années 1990 et le salon avait des tons beiges, un escalier en bois, un parquet sombre et un ventilateur de plafond imposant. En plus de cela, des briques rouges entourait la cheminée. Si cette pièce était spacieuse, elle faisait bien plus petite qu’elle ne l’était réellement, à cause de l’aménagement et de la décoration de la pièce.

Le salon avant rénovationCrédit photo : Liz Deneen

Mais comme le montre le site Apartment Therapy, l’aménagement d’une pièce peut tout changer. En effet, ce salon a été transformé. Tout a été repeint en blanc, les murs, les fenêtres et les vitres autour de la cheminée. Des meubles aux couleurs très douces, beiges et marrons claires, ont été ajoutés, ainsi que des plantes pour donner une touche de verdure à l’intérieur.

Le salon refaitCrédit photo : Liz Deneen

Un salon plus lumineux

Avec cette transformation, cette pièce paraît beaucoup plus lumineuse et bien plus grande. On a l’impression d’avoir une plus grande hauteur sous plafond, des fenêtres plus grandes et une pièce plus éclatante.

Crédit photo : Liz Deneen

Si vous voulez retrouver un salon lumineux et éclatant, n’hésitez donc pas à le peindre en blanc. Une nouvelle tendance à oser pour apporter de la lumière et de la grandeur à une pièce.

Source : Apartment Therapy
Suivez nous sur Google News
Décoration

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
un appartement luxueux
Comment trouver la table basse parfaite pour votre salon ?
un apppartement décoré avec des meubles Furnfab
Mobilier modulable & sur-mesure : l’essor des meubles adaptables en 2025
un lit et une table de nuit avec une lampe de chevet
Choisir une table de chevet moderne qui joint l'utile à l'agréable
Deux femmes dans un beau salon
Jungle Chic à la Maison : comment inviter la nature sauvage dans votre intérieur