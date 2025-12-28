Elle transforme ce salon avec goût, le résultat est hallucinant

L’aménagement d’une maison est tout un art. C’est ce que montre ce salon qui a complètement été refait et dont le résultat est à couper le souffle.

Quand on achète une maison, certaines pièces peuvent sembler vieillottes. Dans ce cas, leur redonner de la modernité et de l’éclat peut être un vrai défi. Certaines personnes sont particulièrement douées pour aménager leur intérieur. Si certaines suivent les tendances déco qui cartonnent en 2025, d’autres laissent libre court à leur imagination, et le résultat est incroyable.

C'est le cas de cette femme qui a transformé son salon avec goût, puisque le résultat est hallucinant.

Crédit photo : Liz Deneen

Un salon entièrement blanc

Au départ, ce salon était ancien. La maison a été construite à la fin des années 1990 et le salon avait des tons beiges, un escalier en bois, un parquet sombre et un ventilateur de plafond imposant. En plus de cela, des briques rouges entourait la cheminée. Si cette pièce était spacieuse, elle faisait bien plus petite qu’elle ne l’était réellement, à cause de l’aménagement et de la décoration de la pièce.

Crédit photo : Liz Deneen

Mais comme le montre le site Apartment Therapy, l’aménagement d’une pièce peut tout changer. En effet, ce salon a été transformé. Tout a été repeint en blanc, les murs, les fenêtres et les vitres autour de la cheminée. Des meubles aux couleurs très douces, beiges et marrons claires, ont été ajoutés, ainsi que des plantes pour donner une touche de verdure à l’intérieur.

Crédit photo : Liz Deneen

Un salon plus lumineux

Avec cette transformation, cette pièce paraît beaucoup plus lumineuse et bien plus grande. On a l’impression d’avoir une plus grande hauteur sous plafond, des fenêtres plus grandes et une pièce plus éclatante.

Crédit photo : Liz Deneen

Si vous voulez retrouver un salon lumineux et éclatant, n’hésitez donc pas à le peindre en blanc. Une nouvelle tendance à oser pour apporter de la lumière et de la grandeur à une pièce.