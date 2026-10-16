Elle étend deux serviettes de bain identiques, l'une pliée en deux, l'autre en zigzag à la japonaise : à 15 heures, une seule était sèche

Au Japon, un géant de la lessive conseille d'étendre la serviette en zigzag. Dans un test, elle a séché en 6 heures, contre 7h30 pliée en deux.

Sur l'étendoir, la serviette de bain finit presque toujours pliée en deux sur une barre. C'est justement ce geste que les spécialistes japonais du linge déconseillent. Eux l'accrochent en zigzag, comme le soufflet d'un accordéon. Un simple changement qui a fait gagner une heure et demie de séchage lors d'un test mené par temps lourd et humide.

Au Japon, on appelle cette technique « jabara-boshi », littéralement le séchage en soufflet. Kao, géant japonais de la lessive, la recommande sur son site pour les grandes pièces de linge. Il en résume le principe ainsi (traduit du japonais) :

Une grande serviette de bain pliée en deux se superpose et sèche mal. En la fixant en zigzag d'un bout à l'autre du séchoir à pinces, le tissu se recouvre moins et sèche plus vite.

Un séchoir à pinces et un zigzag

Il faut un séchoir à pinces, ce petit étendoir carré ou rond garni de pinces qu'on suspend à une tringle. On prend la serviette dans la longueur. On pince un premier bord à une extrémité, puis on fait monter et descendre le tissu de pince en pince jusqu'à l'autre bout. La serviette forme alors une série de plis en zigzag.

Chaque pli laisse un passage d'air entre deux pans de tissu. Pliée en deux sur une barre, la serviette présente au contraire deux épaisseurs collées l'une contre l'autre. L'humidité reste piégée au milieu.

Kao n'est pas seul à le conseiller. Izumi Onuki, « maître de la lessive » chez Lion, l'autre géant japonais du secteur, recommande elle aussi ce séchage en soufflet pour les serviettes et les draps. Elle propose une variante : pincer la serviette par son bord supérieur, tout autour du séchoir.

6 heures contre 7h30

Une chroniqueuse du site japonais Yomuno a voulu vérifier. Elle a lavé ensemble deux serviettes de bain identiques, puis les a étendues dans la maison à 9 heures du matin, au même endroit. Il faisait 30 °C, avec 88 % d'humidité. Elle n'a allumé ni climatisation ni ventilateur.

La serviette en zigzag était sèche à 15 heures, six heures plus tard. Celle pliée sur une barre a tenu jusqu'à 16h30, soit 7h30 au total. Une heure et demie d'écart, juste en changeant la façon de l'accrocher.

Sur les réseaux sociaux et dans certains articles, la méthode promet un linge sec deux fois plus vite. Ce test ne va pas jusque-là. Le gain mesuré est de 20 %. Une expérience unique, menée chez une particulière, ne vaut pas une étude scientifique. Elle va toutefois dans le sens des conseils des fabricants.

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Les autres gestes qui accélèrent le séchage

Kao insiste sur l'espace entre les pièces de linge : au moins la largeur d'un poing. Les jeans se retournent, poches à l'extérieur, et se suspendent par la taille avec plusieurs pinces pour former un tube où l'air circule. Les sweats à capuche se pendent tête en bas, manches écartées, pour que les aisselles et la capuche ne restent pas repliées.

L'emplacement compte autant que le pliage. Kao déconseille la tringle à rideaux et les abords des murs, où l'air stagne. Mieux vaut le centre de la pièce, ou l'axe entre une porte et une fenêtre. Un ventilateur dirigé sur le linge ou un déshumidificateur raccourcit encore l'attente.

Pour le reste de la lessive, Lion conseille une autre disposition japonaise : la méthode « arc-en-ciel ». Les pièces longues vont aux extrémités du séchoir, les courtes au centre. L'espace libre qui se forme sous l'arc laisse mieux passer l'air.

Source : Kao & Yomuno