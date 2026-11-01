Il a bâti un village entier pour les sans-abri de sa ville : 63 hectares, 455 habitants sortis de la rue et 1 900 logements en projet

À Austin, au Texas, Alan Graham loge plus de 455 anciens sans-abri dans des micromaisons. Son village doit atteindre 1 900 logements d'ici quelques années.

Plus de 455 personnes qui dormaient dehors vivent aujourd'hui dans le même village, à 13 kilomètres du centre d'Austin, au Texas. Ce lieu s'appelle Community First! Village. Alan Graham l'a créé avec son association, Mobile Loaves & Fishes, et il n'a pas fini de grandir.

Le projet a démarré en 2015 sur 21 hectares. Selon l'association, il s'étend désormais sur environ 63 hectares, au nord-est du comté de Travis. Près de 50 « voisins intentionnels » y vivent aussi, des gens qui n'ont jamais connu la rue et ont choisi de s'installer là. En juin 2026, le village comptait plus de 500 habitants.

Un village réservé à ceux qui ont vécu des années dehors

Alan Graham a fondé Mobile Loaves & Fishes en 1998. Avant cela, il était promoteur immobilier, rappelait le New York Times en 2024. Son association part d'une conviction : la première cause du sans-abrisme serait la perte brutale de sa famille et de ses proches. Le village est donc pensé autour des liens entre voisins, pas seulement autour d'un toit.

N'y entre pas qui veut. Il faut avoir passé au moins douze mois dans la rue ou dans un lieu impropre à l'habitation, ou l'équivalent sur trois ans. Il faut aussi vivre avec au moins un handicap, avoir plus de 18 ans, disposer d'un revenu et habiter la région d'Austin depuis au moins un an.

Sur place, il y a des micromaisons, des potagers, des poulaillers, un cinéma en plein air et un marché où les légumes du village sont distribués gratuitement. Des soignants, des travailleurs sociaux et des personnes qui accompagnent les addictions travaillent sur le site. La plupart des maisons n'ont ni cuisine ni salle de bains, selon le New York Times. Le village fournit aussi du travail. En 2025, ses habitants ont gagné environ 865 000 euros grâce aux petits emplois proposés sur place.

69 000 euros la maison et 1 900 logements en vue

Une petite unité coûte environ 69 000 euros à construire, selon le journal local Community Impact. Un logement accompagné classique peut atteindre 346 000 euros entre sa construction et son fonctionnement, d'après Alan Graham. Son association affirme pouvoir ajouter 100 maisons en quatre mois environ, dès que les fonds arrivent.

Le comté de Travis a engagé près de 30 millions d'euros de fonds fédéraux dans l'extension, construite de l'autre côté de la rue. D'ici quelques années, le village doit atteindre 1 900 logements sur près de 72 hectares, selon la radio publique KUT. Le fondateur résume ses besoins en une phrase, rapportée par Community Impact en octobre 2025 (traduite de l'anglais).

« Tout ce qu'il nous faut, c'est du bois, des marteaux et de l'argent. »

La suite après cette vidéo

Des expulsions en forte hausse

Le village affiche aussi un chiffre beaucoup moins flatteur, révélé fin août 2026 par KUT. En 2025, Mobile Loaves & Fishes a engagé 77 procédures d'expulsion contre des habitants, un record. Il y en avait six en 2021. Sur ces 77 dossiers, 44 personnes ont finalement dû partir. Le taux de procédures y est plus de trois fois supérieur à celui de l'ensemble du comté, et 51 nouvelles demandes avaient déjà été déposées en 2026 au moment de l'enquête.

Parmi les cas cités, une habitante installée depuis près de dix ans a dû choisir entre sa chienne, qui avait mordu le chien d'un voisin, et son logement. Interrogé par la radio, Alan Graham défend son association (propos traduits de l'anglais).

« Nous ne sommes pas là pour mettre des gens à la rue. »

Source : KUT & Mobile Loaves & Fishes