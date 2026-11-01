Il a bâti un village entier pour les sans-abri de sa ville : 63 hectares, 455 habitants sortis de la rue et 1 900 logements en projet

À Austin, au Texas, Alan Graham loge plus de 455 anciens sans-abri dans des micromaisons. Son village doit atteindre 1 900 logements d'ici quelques années.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Village, le village pour anciens sans-abri créé près d'Austin, au Texas

Plus de 455 personnes qui dormaient dehors vivent aujourd'hui dans le même village, à 13 kilomètres du centre d'Austin, au Texas. Ce lieu s'appelle Community First! Village. Alan Graham l'a créé avec son association, Mobile Loaves & Fishes, et il n'a pas fini de grandir.

Le projet a démarré en 2015 sur 21 hectares. Selon l'association, il s'étend désormais sur environ 63 hectares, au nord-est du comté de Travis. Près de 50 « voisins intentionnels » y vivent aussi, des gens qui n'ont jamais connu la rue et ont choisi de s'installer là. En juin 2026, le village comptait plus de 500 habitants.

Un village réservé à ceux qui ont vécu des années dehors

Alan Graham a fondé Mobile Loaves & Fishes en 1998. Avant cela, il était promoteur immobilier, rappelait le New York Times en 2024. Son association part d'une conviction : la première cause du sans-abrisme serait la perte brutale de sa famille et de ses proches. Le village est donc pensé autour des liens entre voisins, pas seulement autour d'un toit.

N'y entre pas qui veut. Il faut avoir passé au moins douze mois dans la rue ou dans un lieu impropre à l'habitation, ou l'équivalent sur trois ans. Il faut aussi vivre avec au moins un handicap, avoir plus de 18 ans, disposer d'un revenu et habiter la région d'Austin depuis au moins un an.

Sur place, il y a des micromaisons, des potagers, des poulaillers, un cinéma en plein air et un marché où les légumes du village sont distribués gratuitement. Des soignants, des travailleurs sociaux et des personnes qui accompagnent les addictions travaillent sur le site. La plupart des maisons n'ont ni cuisine ni salle de bains, selon le New York Times. Le village fournit aussi du travail. En 2025, ses habitants ont gagné environ 865 000 euros grâce aux petits emplois proposés sur place.

69 000 euros la maison et 1 900 logements en vue

Une petite unité coûte environ 69 000 euros à construire, selon le journal local Community Impact. Un logement accompagné classique peut atteindre 346 000 euros entre sa construction et son fonctionnement, d'après Alan Graham. Son association affirme pouvoir ajouter 100 maisons en quatre mois environ, dès que les fonds arrivent.

Le comté de Travis a engagé près de 30 millions d'euros de fonds fédéraux dans l'extension, construite de l'autre côté de la rue. D'ici quelques années, le village doit atteindre 1 900 logements sur près de 72 hectares, selon la radio publique KUT. Le fondateur résume ses besoins en une phrase, rapportée par Community Impact en octobre 2025 (traduite de l'anglais).

« Tout ce qu'il nous faut, c'est du bois, des marteaux et de l'argent. »
La suite après cette vidéo

Des expulsions en forte hausse

Le village affiche aussi un chiffre beaucoup moins flatteur, révélé fin août 2026 par KUT. En 2025, Mobile Loaves & Fishes a engagé 77 procédures d'expulsion contre des habitants, un record. Il y en avait six en 2021. Sur ces 77 dossiers, 44 personnes ont finalement dû partir. Le taux de procédures y est plus de trois fois supérieur à celui de l'ensemble du comté, et 51 nouvelles demandes avaient déjà été déposées en 2026 au moment de l'enquête.

Parmi les cas cités, une habitante installée depuis près de dix ans a dû choisir entre sa chienne, qui avait mordu le chien d'un voisin, et son logement. Interrogé par la radio, Alan Graham défend son association (propos traduits de l'anglais).

« Nous ne sommes pas là pour mettre des gens à la rue. »

Source : KUT & Mobile Loaves & Fishes

Suivez-nous sur Google
Tiny house États-Unis

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

À lire aussi
Le village de tiny houses

Une famille achète 8 hectares pour 57 000 dollars et renonce à la grande maison : parents et enfants vivent chacun dans leur propre tiny house

 La tiny house de Stéphanie

À 35 ans, elle retrouve son indépendance dans une tiny house de 24 m² installée au fond du jardin de ses parents

 Le village de tiny houses

Moins de 2,6 mètres de large et de 19 à 56 m² : en Floride, cette ville de 45 tiny houses répartie en quatre villages loge plus de 60 habitants

 Le voilier de Sarah Carter

Marre des loyers à 3 000 dollars : elle quitte son appartement et s'installe sur un voilier dans la baie de San Francisco

Trinity Village

Un diocèse transforme un terrain vague en village de tiny houses pour seniors menacés de se retrouver à la rue : 28 m² et environ 430 euros par mois tout compris

 Boiceville Cottages

Inspiré d’un livre pour enfants, il bâtit un village de 140 cottages aux couleurs de pain d’épices : de 50 à 100 m² et occupé à près de 100 % toute l’année