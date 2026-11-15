Il a fait fortune dans le logiciel : au Canada, il finance un village de 99 tiny houses pour sortir des sans-abri de la rue

Au Canada, un multimillionnaire a décidé d’utiliser sa fortune pour financer un village de 99 tiny houses afin d’aider les sans-abri à sortir de la rue.

Marcel LeBrun est un multimillionnaire canadien qui a fait fortune dans le domaine du logiciel. Souhaitant s’engager pour aider les sans-abri qui étaient nombreux dans sa ville, il a décidé de financer un gros projet nommé “12 Neighbours”. Il voulait en effet créer une communauté de mini-maisons, soit un village de 99 tiny houses abordables, pour loger les personnes en difficulté.

Au cours des vingt dernières anées, le prix moyen des maisons au Canada a augmenté de 218%, alors que le salaire moyen n’a progressé que de 39%. Dans le pays, le loyer moyen d’un appartement d’une chambre est de 1 700 euros, que ce soit dans les grandes villes comme dans les banlieues ou les petites communes.

Construire 99 tiny houses pour les sans-abri

Pour faire face à la crise du logement, Marcel LeBrun a donc acheté un terrain de 26 hectares dans le but d’y construire 99 maisons. Anciennement utilisé pour l’exploitation forestière, le terrain est situé sur une importante ligne de bus à côté d’un centre commercial, idéal pour permettre aux habitants de faire leurs courses. Selon le site Maclean's, Marcel LeBrun a acheté ce terrain au prix de 408 000 euros.

Crédit photo : Maclean's

L’entrepreneur a versé 10 millions d’euros pour créer son projet, soit un tiers du budget total, et a demandé une subvention pour avoir de l’argent supplémentaire. Son financement a été débloqué 17 mois après sa demande, alors qu’il avait déjà construit 35 maisons. En plus de cela, il a reçu de l’argent d’associations qui viennent en aide aux sans-abri. De nombreux dons ont également été faits pour ces derniers, qui n’avaient parfois ni vêtements, ni draps, ni vaisselle.

Des maisons de 22 m2 équipées

Les premiers habitants sont arrivés en 2022. Les tiny houses sont des petites maisons de 22 m2, construites en pin et en métal, qui comportent un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain et une petite véranda. Elles sont chauffées et équipées de panneaux solaires qui fournissent de l’électricité.

S’il a embauché du monde, Marcel LeBrun vient régulièrement sur le chantier pour apporter son aide et discuter avec les résidents. Sa famille est également impliquée dans le projet puisque sa femme Sheila prend régulièrement des nouvelles des habitants et passe du temps avec eux, tandis que son fils Josha est directeur des opérations.

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Un loyer maximum de 180 euros

Vivre dans cette communauté n’est pas gratuit puisque le loyer est plafonné à 30% du revenu des habitants. Ces derniers paient un maximum de 180 euros par mois, charges et Wi-Fi inclus, soit moins d’un quart du prix moyen d’un appartement d’une chambre.

Aujourd’hui, le projet de Marcel LeBrun continue de se développer activement. On compte 96 logements et 16 maisons supplémentaires devraient être créées. En juin 2026, 91 personnes vivaient dans les tiny houses. En plus de cela, un service d’insertion vers l’emploi a été créé pour aider les habitants à se former et trouver du travail.

Ce modèle s’étend dans d’autres endroits au Canada, pour aider les personnes en difficulté.