Il installe une serre contre sa maison pour se chauffer au soleil : pendant 25 ans, il n'a presque plus payé de fioul

Aux États-Unis, un professeur a eu l’idée de chauffer sa maison en utilisant une serre et l’énergie solaire. Pendant 25 ans, il n’a payé aucune facture de chauffage.

David Mears et sa femme Dorothy vivaient dans le New Jersey dans une grande maison située sur un magnifique terrain boisé. Composée de cinq chambres et d’une cuisine spacieuse, cette très grande maison devait être bien chauffée pour que les occupants se sentent bien. Pourtant, David et Dorothy n’ont payé aucune facture de chauffage pendant 25 ans.

Face à la crise énergétique des années 1970, David Mears, professeur de génie des bioressources à l’université Rutgers, a cherché un moyen de chauffer sa maison naturellement.

Du chauffage à l’énergie solaire

Pour cela, il a réfléchi à un nouveau concept de serre énergétique qui serait chauffée grâce à un sous-plancher spécial. L’idée était d’installer un plancher sous la serre pouvant être rempli d’eau chaude. Cette dernière serait chauffée naturellement par des capteurs solaires et en cas de ciel couvert, un chauffage d’appoint à combustibles fossiles prendrait le relai.



Crédit photo : David Mears

Ainsi, la chaleur émanerait du plancher de la serre, qui réchaufferait l’ensemble de la structure et de la maison. Au départ, cette idée n’était qu’un projet. Mais au même moment, le ministère de l’Énergie a proposé un programme de subventions pour les projets solaires. David a fait une demande qui a été acceptée, ce qui lui a permis de mettre au point son idée.

Il installe une serre à côté de sa maison

Le professeur a donc installé une serre avec un sous-plancher à côté de sa maison dans le New Jersey, ainsi que des capteurs solaires pour chauffer l’eau.

“Outre le désir de répondre à certaines questions en suspens, nous avions besoin de plus d’espace chez nous et envisagions donc une extension. De plus, Dorothy cultivait tellement de plantes d’intérieur que nous manquions de place devant les fenêtres et qu’elles nous gênaient, alors la serre était vraiment utile”, a-t-il expliqué à Live Science.

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Chauffer naturellement sa maison

David avait également un poêle à bois d’appoint et a ajouté un stockage d’eau sous le plancher de l’extension de sa maison. Ces trois équipements lui ont permis d’assurer tous ses besoins en chauffage pendant 25 ans.

“Nous n’avions pratiquement plus à payer le fioul pour le chauffage, et une grande partie de l’eau chaude sanitaire était produite par l’énergie solaire au printemps, en été et en automne. Cela a été le cas de 1980 jusqu’à notre déménagement et la vente de notre maison en février 2006”, a expliqué David Mears.

En journée, le solaire réchauffe la maison et la serre. Pour faire circuler l’air chaud dans toute la maison, David utilisait un ventilateur ou ouvrait simplement une fenêtre. Un système qui montre qu’il est possible de chauffer naturellement une maison sans se ruiner.