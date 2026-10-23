Il passe près de trois ans de soirées et de week-ends sur sa tiny house de 22 m² : à la mise en vente, elle est affichée presque trois fois ce qu'elle lui a coûté

Un architecte a bâti lui-même cette tiny house de 22 m². Elle cache une cuisine complète, un escalier qui sort du mur et des toilettes dans un placard.

Elle mesure 22 m², roule sur une remorque et a coûté environ 33 000 euros à son propriétaire, qui l'a construite lui-même. À Saunderstown, au Rhode Island, Cameron Chafee y a consacré près de trois ans, le soir, le week-end et pendant ses jours de congé.

À l'intérieur, on trouve une cuisine complète, une mezzanine avec un grand lit, une salle de bains avec douche et des toilettes cachées derrière une porte de placard. Le propriétaire n'a rien d'un bricoleur du dimanche. Cameron Chafee est architecte : il a dessiné la maison avant de la bâtir.

7,3 mètres de long et 4,8 tonnes sur roues

De l'extérieur, la maison affiche un bardage métallique vertical sombre. Elle mesure 7,3 mètres de long, 2,6 mètres de large et 4 mètres de haut, des dimensions choisies pour pouvoir circuler sur la route. Sa structure en bois repose sur une remorque à deux essieux et pèse environ 4,8 tonnes, d'après l'annonce de vente publiée en 2022.

Des portes coulissantes vitrées ouvrent sur une terrasse en bois qui donne sur Casey Farm, une ferme voisine. Un climatiseur réversible assure le chauffage comme la fraîcheur, et un chauffe-eau instantané au propane fournit l'eau chaude.

Une cuisine au centre de tout

Dedans, murs blancs et bois clair. Le canapé est intégré le long d'une paroi, avec de grands tiroirs de rangement en dessous. Le soir, il suffit de baisser les rideaux et d'allumer le vidéoprojecteur pour transformer le salon en petite salle de cinéma.

La cuisine occupe une grande partie de l'espace. Elle réunit un réfrigérateur, une gazinière avec four, un évier en inox et des plans de travail sur mesure en bouleau de la Baltique. La crédence, qu'on prendrait pour de la céramique, est faite de bois découpé en triangles. Un îlot avec deux tabourets sert à prendre les repas, ce qui a permis de se passer de table.

Un escalier qui sort du mur et des toilettes dans un placard

Pour monter à la mezzanine, pas d'échelle. Cameron Chafee a fabriqué un escalier dont les marches semblent sortir directement du mur, avec du rangement intégré. D'après la vidéo, elles supportent jusqu'à 154 kilos. Le point le plus haut du toit a été placé juste au-dessus pour gagner de la hauteur sous plafond. Faute de table de chevet, des niches creusées dans la paroi accueillent les téléphones, avec des prises électriques à portée de main.

La salle de bains réserve la surprise de la visite. Il y a une douche carrelée, un lavabo et un miroir, mais aucun WC en vue. Il faut faire coulisser un meuble pour le découvrir. Ce sont des toilettes sèches qui n'utilisent pas d'eau : après chaque passage, un bouton scelle tout dans un sac. Selon l'annonce de location, un sac tient entre 13 et 15 utilisations.

Mise en vente, puis louée sur Airbnb

Terminée en 2022, la tiny house a été mise en vente en septembre de la même année pour près de 91 000 euros, soit presque trois fois son coût de construction annoncé. Son prix a ensuite été baissé à deux reprises, jusqu'à environ 74 000 euros en avril 2023.

Elle est aujourd'hui proposée à la location sur Airbnb sous le nom de « The Charcoal Tiny House », entre Newport et Narragansett, sur un terrain qui comprend aussi une maison et un atelier. Elle cumule 141 avis et une note de 4,96 sur 5.

Cameron Chafee ne s'est pas arrêté là. Il a aussi construit une maison dans un conteneur, et une troisième tiny house, plus grande, est en chantier. Elle aura des puits de lumière dans le salon et une immense fenêtre dans la chambre.

Source : Tiny House Talk & Airbnb