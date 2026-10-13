Un propriétaire vide sa piscine pour l'hiver dans le fossé qui longe son jardin : trois semaines plus tard, un agent de la commune frappe à sa porte

Un propriétaire a vidé sa piscine dans le fossé de son quartier. Trois semaines plus tard, le sol saturé a contraint la mairie à intervenir en urgence.

Le geste paraît inoffensif. En septembre, un propriétaire décide de ranger sa piscine pour l’hiver. Pour évacuer l’eau, il déroule simplement son tuyau dans le fossé communal qui longe son jardin. L’opération dure quelques heures et inonde la tranchée d’une eau bleutée. Le volume disparaît rapidement dans le sol. Cette histoire est rapportée par RSE Magazine, dans un article publié le 8 octobre 2026.

Trois semaines plus tard, un agent du service d’assainissement de la commune frappe à sa porte. Selon ce récit, qui reprend Pause Maison, sa visite fait suite à un signalement. Une tranchée doit être creusée pour raccorder correctement l’évacuation à un réseau autorisé. Les travaux sont alors annoncés, pas encore réalisés. La commune concernée n’est pas précisée.

Un fossé ne constitue pas une évacuation libre d’accès

Le raccordement évoqué pose une question essentielle : où cette eau peut-elle réellement être envoyée ? Le réseau d’assainissement classique n’offre pas non plus d’alternative automatique. L’article R1331-2 du Code de la santé publique interdit en principe d’introduire des eaux de vidange de piscine dans les systèmes de collecte des eaux usées, y compris par les canalisations de la maison.

Le même article prévoit toutefois des dérogations. Elles dépendent des caractéristiques des ouvrages de collecte et de traitement et de l’absence d’influence sur la qualité du milieu qui reçoit le rejet final. L’autorisation peut aussi imposer un prétraitement. Il ne suffit donc pas de déplacer le tuyau du fossé vers une canalisation pour rendre l’opération conforme.

Dans une réponse publiée le 15 septembre 2020 à l’Assemblée nationale, le ministère de la Transition écologique recommande que la collectivité précise les conditions de rejet dans son règlement d’assainissement. Il distingue aussi le réseau d’eaux pluviales : lorsque celui-ci conduit au milieu naturel, la police de l’eau peut imposer des prescriptions à son gestionnaire pour tenir compte des conséquences de ces rejets.

Une amende qui peut atteindre 75 000 euros sous certaines conditions

Vider sa piscine dans un ruisseau, un fossé ou sur la voie publique peut exposer le propriétaire à de lourdes sanctions. L’eau d’un bassin peut contenir des résidus de chlore, des stabilisants ou des algicides. Le risque dépend notamment des produits présents et du milieu qui reçoit l’eau. Il ne faut pas confondre une eau visuellement claire avec une eau dépourvue de substances susceptibles de nuire à l’environnement.

L’article L216-6 du Code de l’environnement prévoit notamment deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour certains rejets entraînant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore. Le texte vise les déversements directs comme indirects dans les eaux superficielles ou souterraines. Ces peines ne constituent pas une amende automatique applicable à toute vidange : les éléments de l’infraction doivent être caractérisés.

La protection du voisinage constitue une autre limite. L’article 640 du Code civil concerne les eaux qui s’écoulent naturellement d’un terrain supérieur vers un terrain inférieur, sans intervention humaine. Il interdit au propriétaire du haut d’aggraver cette servitude. Une vidange qui provoque des écoulements intempestifs chez le voisin peut ainsi engager sa responsabilité, indépendamment de la question d’une pollution.

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Les solutions à vérifier avant de commencer la vidange

La loi n’impose pas systématiquement de conserver cette eau sur son propre terrain. Selon les Notaires de France, l’arrosage de sa propriété ou l’infiltration par épandage ou puits sont des possibilités après neutralisation des traitements. La vidange ne doit toutefois pas provoquer de ruissellement dommageable sur les propriétés voisines. Le débit doit rester modéré et maîtrisé.

Les Notaires recommandent notamment de cesser le traitement au chlore quinze jours avant la vidange. Ce conseil ne constitue ni une règle nationale pour tous les produits ni une garantie que l’eau peut ensuite être rejetée partout. Les conditions fixées par le service compétent restent à respecter, notamment lorsque l’évacuation rejoint un réseau collectif.

Certaines communes accordent des dérogations pour faciliter l’entretien des bassins privés. Un appel préalable aux services techniques permet d’identifier le gestionnaire compétent et la procédure à suivre, mais ne remplace pas l’autorisation nécessaire. Il faut distinguer l’accord concernant les eaux usées des conditions applicables au réseau pluvial.

Enfin, une installation d’assainissement individuel n’est pas une solution de remplacement automatique. La réponse ministérielle souligne qu’un volume important reçu sur une courte période peut détériorer son fonctionnement. Le recours à un vidangeur professionnel figure parmi les possibilités lorsque les conditions d’évacuation sur place ne conviennent pas.

Sources : Notaires de France et Assemblée nationale