Un couple achète un ancien bus scolaire de 12 mètres pour y vivre en famille : sept mois plus tard, il est équipé comme un vrai appartement

Bruno et Suzanne ont métamorphosé un ancien bus scolaire ardéchois en une immense maison sur roues de 18 tonnes, équipée comme un véritable appartement.

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Bruno et Suzanne ont transformé cet Irisbus de 2012 en un véritable appartement roulant.

Bruno et Suzanne ont repoussé les limites du voyage sur route. Habituellement, les familles se tournent vers de grands profilés ou des intégraux classiques pour leurs vacances. Ce couple a choisi une autre dimension. Leurs anciens camping-cars de la marque Bavaria ne suffisaient plus. La vie à bord avec les enfants et le chien imposait des contraintes de poids trop strictes. Ils ont décidé de changer d'échelle pour s'installer dans un véritable poids lourd.

En mars 2024, ils font l'acquisition d'un Irisbus Récréo de 2012. Ce véhicule affiche des mensurations hors normes pour un usage de loisir. Il mesure 12 mètres de long. Son moteur Iveco Tector développe 300 chevaux. À vide, l'engin pèse déjà 13,36 tonnes. Sa capacité de charge maximale grimpe à 18 tonnes. Le couple dispose d'une marge de manœuvre immense pour construire son nouveau lieu de vie et charger ses affaires sans se soucier de la balance.

interieur du bus

Un ancien bus scolaire transformé de fond en comble

Avant de devenir une maison roulante, ce bus a connu une première vie très calme. Il servait de transport scolaire sur les petites routes d'Ardèche. Cette carrière à faible allure sur de courtes distances explique son kilométrage très bas pour un poids lourd. Il n'affiche que 175 000 kilomètres au compteur lors de l'achat. Un argument décisif pour les nouveaux propriétaires.

Le chantier de transformation dure sept mois. Bruno et Suzanne adoptent une méthode rigoureuse, similaire à la construction d'une maison traditionnelle. L'aménagement intérieur n'intervient qu'après une phase complète dédiée à l'isolation et à la structure de l'habitacle.

Vue interieur du bus

L'espace de 12 mètres se divise en trois zones distinctes. L'avant accueille le salon. La partie centrale est occupée par la cuisine. L'arrière du véhicule regroupe la chambre, la buanderie et la salle d'eau. Le couple fait un choix esthétique fort. Ils conservent les grandes vitres extérieures d'origine. La lumière naturelle inonde l'intérieur et préserve l'identité visuelle de l'autocar.

L'ambiance tranche totalement avec l'aspect utilitaire du véhicule. L'habillage des murs en bois et le plancher en pin du nord créent une atmosphère chaleureuse. L'isolation renforcée garantit le confort thermique des occupants.

Lave-vaisselle, machine à laver et 600 litres d'eau

La cuisine rivalise avec celle d'un appartement classique. Elle intègre un réfrigérateur-congélateur de 55 centimètres de large. On y trouve un véritable four et un lave-vaisselle. Les rangements sont conçus sur mesure. Les équipements électroménagers se prolongent dans la soute avec l'installation d'une machine à laver.

Le confort thermique repose sur des installations pointues. Un chauffe-eau de 80 litres alimente les sanitaires. L'eau potable passe par un osmoseur. Le couple a installé une climatisation réversible. Deux systèmes de chauffage de la marque Webasto propulsent l'air chaud dans l'habitacle et dans les soutes. En été, un ventilateur extracteur situé au-dessus du lit évacue la chaleur accumulée sous le plafond.

La maîtrise du climat intérieur n'est pas un luxe, c'est une condition de vie.

L'autonomie énergétique dicte le reste de l'installation. Le toit accueille 7 panneaux solaires. Ils rechargent quatre batteries au lithium. Le circuit électrique fonctionne en 24 volts et délivre 560 ampères utiles. Un tableau central regroupe les commandes et simplifie la gestion de l'énergie. L'éclairage complet du bus utilise la technologie LED pour limiter la consommation au quotidien.

Les réserves d'eau suivent la même logique de démesure. Des cuves modulaires réparties sous le châssis stockent 600 litres d'eau propre. Le système récupère 400 litres d'eaux usées. Cette capacité permet à la famille de vivre en totale autonomie pendant plusieurs jours sans chercher de point de ravitaillement.

Interieur du bus

Sur le plan administratif, le bus a obtenu l'homologation VASP (Véhicule Automoteur Spécialement Aménagé). Ce statut officiel offre des avantages inattendus sur la route. Le couple peut circuler dans certaines zones urbaines où les camions classiques sont interdits, la réglementation tolérant parfois le passage des gabarits de type bus.

Depuis la fin des travaux, l'Irisbus a pris la route de l'Europe. Bruno, Suzanne, leurs enfants et leur chien ont déjà traversé l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie et l'Espagne.

Source : Le Monde du Camping-Car

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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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