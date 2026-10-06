Shannon et Leo vivent dans une tiny house de 12 mètres à 137 000 euros : pour la payer, elle a choisi de « s'emprunter à elle-même »

Leo et Shannon ont quitté Brooklyn pour une tiny house de la même taille que leur appartement. Loyer de l'emplacement : 515 euros, contre 1 400 euros avant.

Leo et Shannon Honeywell habitaient un appartement de Brooklyn d'environ 12 mètres de long sur 3 de large. Ils vivent aujourd'hui dans une tiny house de 40 pieds sur 10, soit à peu près les mêmes dimensions, installée près d'Asheville, en Caroline du Nord. Le loyer de leur emplacement s'élève à 600 dollars par mois (environ 515 euros), contre 1 650 dollars (environ 1 400 euros) à New York.

Dans une visite publiée sur la chaîne YouTube Tiny House Expedition, le couple explique pourquoi il a fait ce choix et ce qu'il a mis dans cette maison sur mesure.

Le même espace qu'à Brooklyn, sans les défauts

À Brooklyn, le couple occupait un appartement « railroad », une succession de pièces tout en longueur, dans le quartier de Bushwick. Le couple l'estime à environ 42 pieds sur 10. Avant cela, à Queens, le loyer dépassait déjà 2 000 dollars par mois. À Brooklyn, ils avaient eu la chance de décrocher un logement à loyer contrôlé.

Pour eux, le passage à la tiny house n'a donc pas été une réduction de surface.

« Nous n'avons pas réduit notre espace. C'est exactement le même espace, sauf qu'il a tout ce qui ne fonctionnait pas avant. »

(Leo et Shannon Honeywell, dans la vidéo de Tiny House Expedition)

Dans l'appartement new-yorkais, il n'y avait ni prise électrique dans la salle de bains, ni lave-linge, ni sèche-linge, ni lave-vaisselle. Des détails qui, racontent-ils, provoquaient des disputes au quotidien. La tiny house a donc été équipée d'un lave-linge et d'un sèche-linge de taille standard, d'un lave-vaisselle complet et d'un grand évier de ferme.

Côté budget, ils ne paient plus que l'emplacement, le propane, l'électricité et internet. L'un d'eux parle d'une « petite augmentation », voire d'une grosse. Leur objectif était aussi d'épargner pour l'avenir.

Il pensait que c'était une blague

L'idée est venue de Shannon, après plusieurs années d'intérêt pour le minimalisme, environ cinq ans avant l'achat. Quand elle a évoqué la tiny house pour la première fois, Leo a cru à une plaisanterie. Ils venaient de regarder un épisode de l'émission américaine Tiny House Nation. Il a mis l'idée de côté pendant des années, jusqu'à ce que Shannon lui montre que le projet tenait financièrement.

Pour trouver où poser la maison, le couple a passé en revue toutes les communautés de tiny houses existantes. Le couple avait prévu d'aller visiter celle de Durango, dans le Colorado. Mais la pandémie a fait annuler leurs vols. Ils ont alors pris la route vers Acony Bell, près d'Asheville, y ont passé quelques jours dans une tiny house de la communauté, et s'y sont fiancés.

La maison a été construite par l'entreprise Liberation Tiny Homes. Dans la communauté, les résidents ont le droit d'aménager jusqu'à 15 pieds autour de leur maison, ce qui a permis au couple d'ajouter une terrasse, une pergola et un chemin.

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Environ 137 000 euros, financés avec un plan retraite

La maison, appareils électroménagers compris, a coûté entre 158 000 et 160 000 dollars, soit environ 135 000 à 137 000 euros. Les appareils ont été achetés séparément pendant le Black Friday. Le couple avait déjà mis de l'argent de côté et hésitait à emprunter la différence.

Puis Shannon a fait partie d'un licenciement collectif. À ce moment-là, une mesure liée à la pandémie permettait aux Américains de retirer de l'argent de leur plan d'épargne retraite, le 401(k), sans la pénalité habituelle en cas de retrait anticipé, à condition de le rembourser sur trois ans. Elle a donc choisi de « s'emprunter à elle-même » pour financer la maison.

« Nous sommes propriétaires de la maison, et nous payons seulement le terrain sur lequel elle se trouve. »

(Shannon, dans la vidéo de Tiny House Expedition)

Un bureau où l'on glisse les jambes dans un renfoncement

À l'intérieur, tout a été pensé pour garder une impression d'espace. Une porte vitrée en accordéon relie le salon à la terrasse, et le séjour est volontairement laissé sans placard ni plan de travail pour dégager la vue jusqu'au plafond. Le canapé mesure 10 pieds sur 7 (environ 3 mètres sur 2) et peut accueillir six personnes. Un tapis de course est rangé dessous, tout comme les tabourets du coin repas. La télévision glisse sur un rail et pivote à 360 degrés.

Le bureau de Shannon est installé dans une mezzanine, où l'on ne peut pas se tenir debout. Le couple a coupé les pieds d'une chaise ordinaire et aménagé un renfoncement dans la structure. Elle peut ainsi s'asseoir normalement, les jambes glissées dans le décrochement de la maison, pour travailler à l'ordinateur. De là, on accède aussi au toit-terrasse, avec vue sur la forêt de Pisgah et six places assises.

La salle de bains possède une douche à effet cascade avec un banc : Shannon y boit son thé le matin. Une mezzanine supplémentaire sert pour l'instant de coin pour les trois animaux du foyer, dont un chat. Le couple l'a prévue pour accueillir un jour un enfant.

Le principal inconvénient, selon eux, reste l'encombrement, qui s'installe vite dans une si petite surface. Leur règle : savoir où ranger un objet avant de l'acheter.

Source : Tiny House Expedition (YouTube) & Tiny House Blog