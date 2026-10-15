Ils renoncent à acheter une maison à cause des prix et partent vivre en camping-car avec leurs 2 enfants pour 890 euros par mois

Face aux prix exorbitants de l'immobilier, Haylea et Ryan ont décidé de vivre dans un camping-car avec leurs deux enfants pour seulement 890 euros par mois.

En 2020, Haylea et Ryan Rossi se heurtent à un obstacle majeur : les prix de l'immobilier au Colorado sont beaucoup trop élevés pour leurs revenus. Déjà endetté, le couple américain décide de contourner le marché traditionnel et s'installe dans un camping-car avec ses deux enfants. Ce qui ne devait être qu'une solution provisoire est devenu leur mode de vie permanent, tout en assainissant leurs finances.

L'histoire de cette famille bascule à la suite d'un changement de carrière. Après plusieurs années passées dans l'armée, marquées par des missions éloignées, Ryan, aujourd'hui âgé de 34 ans, décide de quitter l'uniforme. « Il était déployé presque chaque année. Il était constamment absent », raconte sa femme Haylea, 31 ans. Il entame une reconversion pour devenir expert en sinistres indépendant, un métier qui lui permet d'opérer à distance, mais qui exige d'abord une formation intensive de six mois dans le Colorado.

Sur place, le couple déchante rapidement. Les prix des logements atteignent des sommets. Acheter une maison classique avec un crédit immobilier n'est absolument pas envisageable, d'autant qu'ils ont déjà plusieurs dettes à solder. Ils choisissent alors de vivre sur roues, emménageant dans un camping-car avec Liam et Olivia, âgés aujourd'hui de 12 et 10 ans. L'expérience est prévue pour durer une demi-année, le temps de la formation de Ryan. « Nous sommes partis en sachant que si ce n'était pas le bon choix, nous ne serions pas restés », souligne la mère de famille.

Un budget mensuel réduit à 890 euros

À la fin du semestre d'essai, le verdict est sans appel. Vivre dans cet espace resserré rapproche la famille, qui rattrape les années de séparation dues aux obligations militaires de Ryan. Sur le plan financier, l'opération est un immense succès. Selon Haylea, l'ensemble des dépenses mensuelles du foyer ne dépasse quasiment jamais les 890 euros. Une économie spectaculaire par rapport à l'entretien d'une maison fixe, qui leur permet de rembourser progressivement leurs arriérés tout en sillonnant les routes américaines.

En janvier 2026, leur aventure nomade subit cependant un sérieux coup d'arrêt : leur véhicule, un Forest River Sabre acheté en 2020, est entièrement détruit. Mais au lieu de profiter de l'incident pour retourner dans une habitation en briques, ils réinvestissent immédiatement. Ils acquièrent un camping-car de la même marque, le Forest River Sabre 36DBB, pour environ 62 500 euros. Contrairement au premier qu'ils avaient dû réaménager de A à Z, ce nouveau modèle est prêt à l'emploi.

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Une cuisine équipée et des chambres séparées

L'intérieur est configuré pour maximiser le confort : chaque enfant dispose d'une chambre complètement séparée. La cuisine n'a rien à envier à celle d'un appartement, avec ses plaques de cuisson, son grand four, son micro-ondes, son réfrigérateur et un vaste îlot central. C'est sur ce grand comptoir qu'Haylea fait la classe à Liam et Olivia, complétant le programme scolaire par des visites sur le terrain au fil de leurs déplacements.

Faire cohabiter quatre personnes réclame toutefois une discipline stricte. Les vêtements d'hiver, les jouets et les décorations de Noël sont dissimulés dans de multiples compartiments placés sous le grand lit ou dans des placards intégrés. Il faut aussi accepter le manque d'intimité, source de tensions fréquentes entre les enfants. Les jours de pluie et de mauvais temps, où tout le monde reste enfermé à l'intérieur, demandent des trésors de patience.

Mais l'organisation en vaut la peine. La famille se pose généralement deux semaines au même endroit, le temps d'explorer la région. Le printemps et l'automne sont dédiés aux grandes traversées. L'été, ils garent leur camping-car à Kansas City pour profiter de leurs proches. L'hiver, direction la chaleur de la Floride pour retrouver un cercle de familles itinérantes et offrir une vie sociale stable aux enfants. De temps à autre, la destination est imposée par le métier de Ryan, lorsqu'il est envoyé sur des sites dévastés par les tempêtes. Une fois leurs objectifs financiers totalement remplis, ils n'excluent pas d'acheter une maison traditionnelle.