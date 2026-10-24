Ils vendent leur centre de bien-être et vivent 7 ans en camping-car : aujourd'hui, ils louent 12 tiny houses construites en famille sur un ancien parking

Après sept ans en camping-car, Pam et Bruce Westra ont bâti à Portland un hôtel de tiny houses. Visite de la Beach, sa maison la plus lumineuse.

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La tiny house Beach du Tiny Digs Hotel, à Portland, avec son porche et ses lucarnes

Ils ont vendu leur centre de bien-être, vécu sept ans sur les routes en camping-car, puis posé leurs valises à Portland, dans l'Oregon. Là, Pam et Bruce Westra ont transformé un ancien parking en hôtel composé uniquement de tiny houses, construites en grande partie de leurs mains.

Le Tiny Digs Hotel a ouvert en septembre 2016 dans le quartier de Kerns, avec six petites maisons sur roues. Il en compte aujourd'hui douze, chacune décorée autour d'un thème. L'une des plus lumineuses s'appelle « Beach ».

Un chiropracteur, une enseignante et leurs fils sur le chantier

Avant les tiny houses, Bruce était chiropracteur et Pam enseignante. Pendant environ 25 ans, ils ont dirigé un centre de bien-être dans le Michigan. Ils l'ont vendu en 2008, puis ont sillonné les États-Unis en camping-car pendant sept ans.

Deux raisons les ont décidés à s'installer à Portland, a raconté Pam au magazine ArchiExpo : leur fils y vivait, et un autre hôtel de tiny houses de la ville affichait sans cesse complet. Le couple s'est associé à Allison Meyer, une autre adepte du camping-car. Leurs fils ont participé au chantier. Le père de Bruce, constructeur, avait transmis le métier à toute la famille.

Le terrain d'environ 1 700 m² a dû être entièrement clôturé et goudronné, comme l'exigeait la ville. Tous les câbles et tuyaux passent sous terre, et les maisons sont branchées sur le réseau électrique. Des panneaux solaires auraient coûté entre 3 400 et 4 200 euros de plus par maison.

4,9 mètres de long, mais la largeur maximale

Les six premières maisons mesurent 4,9 mètres de long. Pour gagner de l'espace, elles ont été bâties à la largeur maximale possible. Dans la Beach, une marche descend dès l'entrée : elle cache les passages de roue. Jenna, la youtubeuse de la chaîne Tiny House Giant Journey qui l'a visitée, la trouve bien plus spacieuse qu'une tiny house classique.

Murs blancs, sol clair et fenêtres partout : l'intérieur baigne dans la lumière. Au rez-de-chaussée, on trouve un coin repas avec bureau, un meuble de rangement Ikea et un futon qui se déplie en couchage d'appoint. La cuisine se résume à deux feux, un petit évier et un réfrigérateur.

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Une sirène sur la porte et des coquillages sous la vasque

Le thème de la plage se niche dans les détails. La porte coulissante de la salle de bains est montée à l'extérieur du mur, pour ne pas sacrifier de place. Sa poignée est une petite sirène. Sous le lavabo en verre, une plaque transparente recouvre le meuble et laisse voir des coquillages posés dans le sable, comme dans une vitrine. Le luminaire, lui, renferme un prisme.

Les toilettes sont à chasse d'eau, comme dans les six maisons visitées par Jenna. Il a fallu raccorder le terrain aux égouts, en plein centre de Portland. La douche mesure 81 cm sur 81 cm.

Une échelle de meunier aux marches larges mène à la mezzanine, où le toit change de pente pour offrir plus de hauteur. Un lit queen size y est installé sous plusieurs fenêtres.

Environ 175 euros la nuit pour tester la vie en tiny house

Les maisons se louent à la nuit. À l'ouverture, il fallait compter environ 135 euros en semaine et 144 euros le week-end. En 2025, le site de voyage Islands évoquait environ 175 euros la nuit. L'hôtel n'a pas de réception : chaque maison s'ouvre avec un code changé à chaque séjour, et le terrain est entièrement clôturé. Une cour commune permet de se retrouver entre voyageurs.

Pam Westra estimait en 2021 que les matériaux revenaient à au moins 25 000 euros par maison, et que le travail de la famille faisait économiser entre 17 000 et 25 000 euros à chaque fois. Selon elle, une tiny house construite par un professionnel coûte entre 59 000 et 126 000 euros aux États-Unis.

Parmi les douze maisons figure la Finlandia, au style scandinave, mise en chantier en 2021. Son nom est un clin d'œil à la série Portlandia.

Source : ArchiExpo e-Magazine & Tiny House Blog

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Tiny house États-Unis

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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