« Je m'ennuyais pendant l'été » : à 13 ans, il construit une maison de 8 m² dans le jardin de ses parents pour 1 500 dollars

À 13 ans, Luke a construit une tiny house de 8 m² dans le jardin de ses parents. Pour financer les 1 500 dollars de travaux, il a eu recours au troc.

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Luke Thill devant la tiny house qu'il a construite dans le jardin de ses parents.

L'ennui peut parfois mener à de grands projets. À 12 ans, Luke Thill cherchait une occupation pour ses vacances d'été. Au lieu de jouer aux jeux vidéo, ce jeune garçon s'est lancé le défi de construire sa propre « tiny house » dans le jardin de ses parents. Un an et demi plus tard, l'adolescent de 13 ans profite d'une véritable maison miniature financée et bâtie de ses propres mains.

Du troc pour payer les artisans

Le budget total du projet s'élève à 1 500 dollars. Pour rassembler cette somme, Luke a multiplié les petits boulots. Il a tondu les pelouses de son quartier et ouvert une cagnotte en ligne. Le garçon a surtout fait preuve d'ingéniosité en utilisant le système du troc pour les travaux complexes.

Il a par exemple nettoyé le garage d'un voisin électricien. En échange, ce professionnel lui a appris à câbler la maison selon les normes de sécurité. Il a également entretenu la pelouse du gérant d'un immeuble voisin, charpentier de métier, pour obtenir de l'aide sur la pose de la moquette de sa mezzanine.

Des matériaux de récupération

La maison mesure environ 8 mètres carrés, pour 3 mètres de long. Pour limiter les coûts, Luke a récupéré un maximum de matériaux. Le bardage en vinyle d'un des murs extérieurs provient des restes de la maison de sa grand-mère. La porte d'entrée en acier est un don d'un ami de son oncle.

L'espace intérieur regorge de solutions pratiques. La maison ne possède pas d'eau courante. Luke utilise un distributeur d'eau et des savons biodégradables. Pour lutter contre la chaleur estivale sans climatisation, il vaporise de l'eau sur des filtres de chaudière placés devant les fenêtres : le vent s'engouffre dedans et rafraîchit la pièce. L'hiver, un simple radiateur d'appoint posé au sol suffit à chauffer la petite surface.

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Un espace pour faire ses devoirs

Le rez-de-chaussée comprend une cuisine équipée d'un réfrigérateur de camping et d'une plaque chauffante. Le salon est aménagé avec un canapé doté d'un rangement intégré et d'une table rabattable en tuyau de plomberie. Une échelle mène à la mezzanine où se trouve un matelas deux places en mousse, fabriqué par son père.

Luke dort dans sa maison quelques nuits par semaine. Il s'en sert aujourd'hui comme un espace au calme pour faire ses devoirs. Ce premier chantier lui a donné le goût de la menuiserie et du bricolage. L'adolescent prévoit déjà de bâtir une tiny house plus grande d'ici quelques années pour pouvoir y vivre à temps plein.

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Bricolage Tiny house

Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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